Szykuje się trudna jesień dla kredytobiorców. Takiej decyzji nie było od 4 lat

Przed tygodniem Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w sierpniu. Wyniosła ona 3,4 proc. rok do roku wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. Tym samym potwierdzono wstępny szacunek dotyczący sierpniowej inflacji, który został przedstawiony przed dwoma tygodniami. Wzrost nastąpił również w ujęciu miesięcznym – o 0,3 proc. Z danych GUS wynika, że największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w relacji do lipca br., jak i sierpnia 2025 roku – miały wyższe ceny w zakresie: transportu (wzrost odpowiednio o 3,5 proc. o 11,2 proc.).

Czy rosnące ceny paliw podbiją inflację do poziomu 4 proc? Wątpliwości w tej sprawie nie ma Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

– Myślę, że zobaczymy „czwórkę” w inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny za październik – przewiduje w rozmowie z RMF FM Kotecki. – Pytanie tylko czy ta “czwórka” będzie incydentalna, czy ona już z nami zostanie – dodał.

Czy w związku z tym należy spodziewać się pierwszej od czterech lat podwyżki stóp procentowych? – Myślę, że zbliżamy się do poważnej dyskusji na temat reakcji, to nigdy nie jest miła dyskusja, bo będziemy prawdopodobnie podnosić ceny pieniądza. Będziemy zmuszeni do tego okolicznościami, przede wszystkim cenami paliw – powiedział członek RPP.

Podwyżka stóp procentowych już w październiku?

Czy RPP podniesie stopy procentowe już podczas najbliższego październikowego posiedzenia? – Myślę bardziej o listopadowym (posiedzeniu). Październik będzie taką rozgrzewką tej dyskusji, a w listopadzie pojawi się projekcja inflacyjna, która jest bardzo ważna dla Rady Polityki Pieniężnej. Myślę, że to będzie ten moment – powiedział członek RPP.

Pytany czy należy spodziewać się znaczących podwyżek stóp procentowych, Kotecki odpowiedział, że „to będą małe kroki”. Niezależnie od tego sama zapowiedź podwyżek to zła wiadomość dla kredytobiorców – obniżka wiąże się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych.

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