Darowizny w ratach? Skarbówka i z tym systemem sobie poradzi

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał wiążącą interpretację, która wyjaśnia kiedy skarbówka nie wymaga od obdarowanego dodatkowych zgłoszeń, nawet przy przekazywaniu pieniędzy w wielu etapach i przy zapisie w akcie notarialnym.

Dobra wiadomosć jest taka, że darowizna pieniężna przekazywana w ratach przez członka najbliższej rodziny nie wymaga wypełniania formularza SD-Z2, czyli zgłaszania każdej otrzymanej raty – informuje Infor.pl. Ale ważny jest w tej konstrukcji akt notarialny!

Jeden formularz SD-Z2 wystarczy. Nawet jeśli darowiznę przesyła osoba trzecia

„W momencie zawarcia umowy, tj. sporządzenia aktu notarialnego obdarowany nabywa całość przedmiotu darowizny. W związku z tym, że umowa darowizny ma charakter konsensualny, a nie realny. Wydanie przedmiotu darowizny, w świetle definicji nie stanowi warunku jej zawarcia i pozostaje dla jej skuteczności okolicznością obojętną”. – wynika z interpretacji podatkowej.

Urzędy Skarbowe akceptują cykliczne przekazywanie środków w formie darowizny, nawet jeśli fizycznie wykonuje je inna osoba niż sam darczyńca – bo to jego majątek nadal jest źródłem darowizny.

Co więcej, taka forma nie rodzi obowiązku wielokrotnego zgłaszania do urzędu każdej przychodzącej raty. Okazuje się także, że zgodnie z interpretacją KIS, darowizna zawarta w formie aktu notarialnego nie wymaga dodatkowego zgłoszenia do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.

Transparentny przepływ pieniędzy. Ekonomiczny sens transakcji

Jak zapewnia dyrektor KIS, techniczny sposób transferu pieniędzy nie ma dla skarbówki znaczenia, jeśli można jednoznacznie ustalić od kogo konkrtenie pochodzi darowizna. Wystarczy, że darczyńcą pozostaje osoba z kręgu najbliższej rodziny (I grupa podatkowa), a środki są przekazywane na rachunek bankowy obdarowanego w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Urzędników po prostu interesuje rzeczywisty sens ekonomiczny transakcji, chociaż znaczenie ma również fakt, że środki są przekazywane na rachunek bankowy obdarowanego, co spełnia wymóg transparentności przepływu pieniędzy.

Skarbówka podkreśla, że to właśnie przelew bankowy stanowi podstawowy dowód realizacji darowizny.

Czytaj też:

Przepisujesz mieszkanie na dziecko? Rachunek u notariusza może zaskoczyć Czytaj też:

Pieniądze od brata bez podatku. Skarbówka potwierdza korzystne rozwiązanie