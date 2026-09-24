Pellet za prawie 13 tys. zł rocznie. Co taniej ogrzewa dom?

Od 4700 do 7189 zł rocznie — tyle według najnowszych wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego kosztuje ogrzewanie domu pompą ciepła wraz z przygotowaniem ciepłej wody. Najniższy wynik, 4700 zł, uzyskano dla gruntowej pompy ciepła współpracującej z ogrzewaniem podłogowym. Warto zaznaczyć, że to wynik dla konkretnego budynku. W tym wypadku chodzi o koszty dla domu o powierzchni 150 mkw., średnio ocieplonego i zamieszkanego przez cztery osoby. PAS przyjął zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 120 kWh na metr kwadratowy rocznie. W innym domu rachunek może być wyraźnie wyższy lub niższy.

Pellet czy gaz? Różnica przekracza 4 tys. zł rocznie

W tym samym modelu ogrzewanie gazem kosztuje 8676 zł rocznie, a pelletem 12 852 zł. Różnica wynosi 4176 zł. Najdroższy w przedstawionym porównaniu jest olej opałowy — PAS oszacował roczny koszt na 14 880 zł.

Za wysokim wynikiem pelletu stoi wzrost jego ceny. Według PAS paliwo to podrożało o 52 proc. w ciągu roku. To zmiana ceny pelletu, a nie informacja, że każdemu właścicielowi kotła rachunek wzrośnie dokładnie o 52 proc.

A co z węglem? Cena tony nie wystarczy do porównania

PAS sprawdził także ceny węgla. We wrześniowym badaniu średnia cena tony węgla typu orzech wyniosła 1500 zł, a granulatu węglowego, zwanego groszkiem — 1488 zł. Samo pomnożenie ceny tony przez ilość kupowanego opału nie da jednak porównywalnego rachunku: znaczenie mają zapotrzebowanie domu na ciepło, sprawność kotła i parametry paliwa.

Monitoring cen paliw stałych przeprowadzono od 4 do 8 września 2026 r. Sprawdzono 32 składy opału, po dwa w każdym województwie. W przypadku pelletu porównywano najtańsze dostępne u sprzedawców paliwo z certyfikatem klasy A1.

Najniższy rachunek to jeszcze nie całkowity koszt

Zestawienie pokazuje koszty ogrzewania i ciepłej wody, nie cenę zakupu oraz montażu pompy, kotła czy instalacji. Dlatego przed wyborem źródła ciepła warto policzyć wydatki dla własnego domu, uwzględniając jego ocieplenie i potrzebne prace. PAS udostępnia też na swojej stronie internetowej kalkulator kosztów ogrzewania, w którym można zmienić metraż, liczbę mieszkańców i standard ocieplenia.

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