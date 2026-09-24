Nie muszą kasować biletu. W tych miastach komunikacją pojadą za darmo

Podróżowanie komunikacją miejską bez ważnego biletu może skończyć się dodatkową opłatą. Nie dotyczy to jednak pasażerów, którym lokalne przepisy przyznają prawo do bezpłatnych przejazdów. W zależności od miasta są to m.in. dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele wybranych grup zawodowych.

Nie ma jednak jednej listy obowiązującej w całej Polsce. O zakresie bezpłatnych przejazdów decydują samorządy, dlatego osoba uprawniona do jazdy bez biletu w jednym mieście nie musi korzystać z takich samych zasad w innym.

Darmowa komunikacja miejska. Lista uprawnionych się zmienia

Przykładem rozszerzenia uprawnień jest Warszawa. Od 8 lipca bez opłat mogą tam podróżować również weterani, dawcy przeszczepów oraz zasłużeni dawcy szpiku. Podczas kontroli muszą jednak przedstawić dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego przejazdu.

W stolicy za darmo jeżdżą także m.in. osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami, osoby represjonowane i odznaczone, honorowi dawcy krwi, dzieci do siódmego roku życia, warszawscy uczniowie i studenci oraz seniorzy, którzy ukończyli 70 lat. Uprawnienia obejmują również wskazane grupy emerytów i rencistów, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz przedstawicieli służb mundurowych.

Każde miasto może ustalić własne zasady

Inny model przyjęło Skarżysko-Kamienna. Do końca września komunikacja miejska jest tam bezpłatna dla wszystkich pasażerów. Od października bez biletu będą mogli podróżować posiadacze karty mieszkańca.

Karta ma być przeznaczona dla osób zameldowanych w mieście oraz płacących tam podatki i opłaty. Takie rozwiązanie ma zachęcać mieszkańców do lokalnego rozliczania podatków, a tym samym wspierać finansowanie transportu publicznego.

Dzieci i seniorzy często jeżdżą bez biletu

Jednymi z najczęściej spotykanych grup korzystających z bezpłatnej komunikacji są dzieci i osoby starsze. Granice wieku różnią się jednak w zależności od miejscowości. W wielu miastach bez biletu podróżują dzieci do siódmego roku życia, a w części także starsi uczniowie.

Podobnie wygląda sytuacja seniorów. Prawo do darmowych przejazdów jest często przyznawane po ukończeniu 65 lub 70 lat. We Wrocławiu bezpłatnie mogą podróżować uczniowie do 21. roku życia oraz seniorzy od 65 lat.

Są miasta, w których wszyscy jeżdżą za darmo

Jeszcze dalej poszły Żory. W tym mieście komunikacja jest bezpłatna dla wszystkich pasażerów, niezależnie od ich wieku czy miejsca zamieszkania. Nie trzeba więc należeć do konkretnej grupy, aby korzystać z przejazdów bez opłat.

W innych miejscowościach katalog uprawnionych może obejmować osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, dzieci z rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, honorowych dawców krwi, a także policjantów czy strażaków. Przed podróżą warto więc sprawdzić lokalne zasady, ponieważ zakres ulg i dokumenty wymagane podczas kontroli zależą od regulacji obowiązujących w danym mieście.

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