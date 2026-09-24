Nawrocki podpisał. Właściciele studni dostali czas do końca 2027 roku

Właściciele urządzeń służących do poboru wód podziemnych, które powstały bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia, dostaną możliwość uregulowania ich sytuacji bez ponoszenia części kosztów. Prezydent podpisał nowelizację Prawa wodnego wprowadzającą czasowe rozwiązanie dla takich urządzeń.

Nowe regulacje mają obowiązywać przez ograniczony czas. Z możliwości legalizacji na preferencyjnych zasadach będzie można korzystać od wejścia ustawy w życie do 31 grudnia 2027 roku. Zmiana została wprowadzona w formie przepisów epizodycznych.

Legalizacja studni bez kary do końca 2027 roku

Najważniejszą korzyścią dla właścicieli jest możliwość uniknięcia opłaty legalizacyjnej. Nowelizacja przewiduje również zwolnienie z administracyjnej kary pieniężnej nakładanej za wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego zgłoszenia wodnoprawnego.

Preferencyjne rozwiązanie nie obejmie jednak każdej studni. Przepisy dotyczą wyłącznie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych, które zostały wykonane przed dniem wejścia nowelizacji w życie. Tym samym nowe regulacje nie mają stanowić sposobu na uniknięcie formalności przy urządzeniach powstających już po zmianie prawa.

Trzeba złożyć kompletny wniosek

Samo posiadanie wcześniej wykonanego urządzenia nie wystarczy do skorzystania ze zwolnienia. Właściciel musi podjąć działania zmierzające do jego legalizacji.

Warunkiem uniknięcia opłaty legalizacyjnej i administracyjnej kary pieniężnej będzie złożenie kompletnego wniosku o legalizację najpóźniej do 31 grudnia 2027 roku. Termin ten ma więc kluczowe znaczenie dla osób, które chcą skorzystać ze specjalnych zasad.

Co z rozpoczętymi już postępowaniami?

Nowelizacja obejmuje również część spraw, które są już prowadzone. Przepisy przejściowe przewidują zastosowanie nowych regulacji do trwających postępowań dotyczących legalizacji urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych, wszczętych na podstawie art. 190 Prawa wodnego.

Zmiany mają mieć zastosowanie także do toczących się postępowań dotyczących administracyjnych kar pieniężnych związanych z wykonaniem urządzenia do poboru wód podziemnych bez wymaganego zgłoszenia wodnoprawnego.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa została podpisana przez prezydenta. Przewidziano dla niej 14-dniowe vacatio legis, co oznacza, że nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie tego okresu od ogłoszenia.

Od momentu wejścia przepisów w życie właściciele urządzeń spełniających wskazane warunki będą mieli czas do końca 2027 roku na złożenie kompletnego wniosku. To właśnie dochowanie tego terminu będzie jednym z warunków skorzystania z możliwości legalizacji bez opłaty legalizacyjnej i administracyjnej kary pieniężnej.

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