14. emerytura jeszcze we wrześniu. Nie każdy senior dostanie jednak tyle samo
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14. emerytura jeszcze we wrześniu. Nie każdy senior dostanie jednak tyle samo

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ZUS
ZUS Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Kolejna grupa emerytów i rencistów otrzyma czternastkę 25 września. Pełna kwota 14. emerytury wynosi 1978,49 zł brutto. Wypłaty ZUS mogą się od siebie różnić.

25 września 2026 r. to kolejny termin wypłaty czternastej emerytury. Osoby, którym właśnie tego dnia przypada wypłata emerytury lub renty, otrzymają czternastkę razem z podstawowym świadczeniem. Nie trzeba składać wniosku — Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje ją automatycznie. Wrześniowe terminy wypłat 14. emerytury przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze 1 października.

Ile wynosi czternasta emerytura w 2026 roku?

Pełna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto — tyle samo co emerytura minimalna. Całą kwotę dostaną osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Osoba pobierająca emeryturę minimalną otrzyma więc we wrześniu dwa świadczenia emerytalne o łącznej wartości 3956,98 zł brutto.

Przy wyższej emeryturze lub rencie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Czternastka zmniejsza się dokładnie o tyle, o ile podstawowe świadczenie przekracza 2900 zł brutto. Przykładowo przy emeryturze wynoszącej 3500 zł brutto dodatkowa wypłata wyniesie 1378,49 zł brutto, a przy emeryturze 4800 zł brutto — 78,49 zł brutto.

Podane kwoty czternastej emerytury są kwotami brutto. Od czternastki ZUS pobiera składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy, dlatego przelew na konto będzie niższy.

Kto nie otrzyma 14. emerytury?

ZUS nie wypłaci czternastki, jeśli po zmniejszeniu jej kwota wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że świadczenia nie otrzymają osoby z emeryturą lub rentą wyższą niż 4828,49 zł brutto. Czternasta emerytura nie przysługuje również osobom, które na 31 sierpnia miały zawieszone prawo do wypłaty podstawowej emerytury lub renty.

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Źródło: WPROST.pl / ZUS