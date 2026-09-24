Kindergeld 2026. Ile na dziecko ciągną z Niemiec Polacy?

Kindergeld od 2026 roku wynosi 259 euro miesięcznie na dziecko, czyli 1135 zł. Wcześniej było to 255 euro (około 1117 zł). To znacznie więcej niż polski dodatek wychowawczy, który od stycznia 2024 roku wynosi niezmiennie 800 zł na dziecko i należy się tylko do 18 roku życia.

Świadczenie w Niemczech może być wypłacane nawet do 25. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Należy się również polskim rodzinom – także tym mieszkającym w Polsce.

Mieszkanie w Polsce, ale zasiłek na dziecko z Niemiec. Trzy możliwości do wykorzystania

Co do zasady warunkiem otrzymania świadczenia jest mieszkanie rodziców lub opiekunów dziecka w Niemczech, albo nie tylko. Wystarczy również podleganie obowiązkowi podatkowemu w Republice Federalnej Niemiec.

Dlatego Kindergeld mogą otrzymać pracownicy oddelegowani z Polski do pracy w Niemczech, rodzice prowadzący działalność gospodarczą (Gewerbe) w Niemczech, albo Polacy mieszkający w Polsce, jeśli drugi rodzic pracuje w Niemczech. Pozwala na to unijna zasada koordynacji. O zasiłek Kindergeld można się ubiegać tylko do 6 miesięcy wstecz.

Wniosek o przyznanie Kindergeld składa się w niemieckiej kasie rodzinnej – Familienkasse. Można to zrobić tylko pisemnie.

Niemcy dopłacają Polakom do 800 plus. „Dodatek dyferencyjny”

Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech, i zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy.

Jeżeli na dziecko rodzice otrzymują już świadczenie 800 plus w Polsce, ale jednocześnie spełniają wymagania do uzyskania Kindergeld, z Niemiec wypłacana jest jedynie kwota stanowiąca różnicę między wysokością niemieckiego zasiłku a polskim świadczeniem. Takie rozwiązanie określane jest jako „dodatek dyferencyjny”.

Wynika on z unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą (np. w Niemczech), a drugi z dziećmi przebywa w Polsce. Zasiłek na dziecko nie zależy od dochodów rodziny, lecz od samego faktu podlegania ubezpieczeniom i pracy w dwóch różnych unijnych krajach.

Niemcy są skrupulatni, dlatego warto informować Familienkasse o każdej zmianie sytuacji życiowej mającej wpływ na wypłatę Kidergeld. Chodzi o zakończenie pracy na terenie Niemiec lub przerwanie nauki przez dziecko po 18 roku życia. Milczenie w takich sprawach będzie skutkować decyzją o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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