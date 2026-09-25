Senior może zyskać prawie 6 tys. zł rocznie. Trzeba jednak zrezygnować ze świadczenia

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza konieczności zakończenia pracy. Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po 65. roku życia mogą zdecydować, czy rozpocząć pobieranie świadczenia, nadal pracować albo połączyć zatrudnienie z emeryturą. Coraz więcej seniorów wybiera pozostanie na rynku pracy.

Osoby, które odkładają rozpoczęcie pobierania emerytury, nie otrzymują w tym czasie ani miesięcznego świadczenia, ani dodatkowych wypłat, w tym 13. i 14. emerytury. Mogą jednak skorzystać z preferencji podatkowej, która przy odpowiednio wysokich zarobkach przynosi kilka tysięcy złotych oszczędności rocznie.

PIT-0 dla seniorów. Kto może skorzystać?

Ulga przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają emerytury. W takim przypadku dochody z pracy do 85 tys. zł rocznie są zwolnione z podatku dochodowego. Zerowy PIT dla pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Zainteresowanie rozwiązaniem rośnie. Z danych Ministerstwa Finansów przytoczonych przez WNP wynika, że w 2025 roku z ulgi skorzystało 178 tys. podatników. Rok wcześniej było ich 166 tys., a w 2023 roku – 160 tys.

Ile można zyskać na uldze?

Korzyść zależy od wysokości wynagrodzenia. Według wyliczeń przedstawionych przez „Fakt”, przy pensji 4806 zł brutto miesięcznie roczna korzyść z PIT-0 wynosi 2016 zł. Przy zarobkach 5000 zł brutto jest to 2256 zł, natomiast przy 6000 zł – już 3492 zł.

Jeszcze większa różnica pojawia się przy wyższych wynagrodzeniach. Osoba zarabiająca 7000 zł brutto miesięcznie może uzyskać 4740 zł rocznej korzyści podatkowej. Przy pensji wynoszącej 8000 zł brutto kwota rośnie do 5976 zł.

5976 zł przy pensji 8000 zł brutto

W przedstawionych wyliczeniach maksymalna łączna wartość 13. i 14. emerytury wynosi 3126 zł. Przy wynagrodzeniu 4806 lub 5000 zł brutto korzyść z PIT-0 jest więc niższa od tej kwoty. Sytuacja zmienia się przy pensji 6000 zł brutto – roczna oszczędność podatkowa wynosi wtedy 3492 zł.

Przy 7000 i 8000 zł brutto różnica jest jeszcze większa. W ostatnim z przedstawionych przykładów korzyść z PIT-0 sięga 5976 zł rocznie, wobec 3126 zł maksymalnej łącznej wartości dwóch dodatkowych świadczeń.

Nie każdemu PIT-0 będzie się opłacał

To, czy korzystniejsze będzie rozpoczęcie pobierania emerytury, czy dalsza praca z wykorzystaniem preferencji podatkowej, zależy od indywidualnej sytuacji finansowej. Znaczenie ma przede wszystkim wysokość wynagrodzenia oraz wartość oszczędności wynikającej z niepłacenia podatku.

Inaczej może wyglądać kalkulacja w przypadku przedsiębiorców. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która chce korzystać z PIT-0 po osiągnięciu wieku emerytalnego, musi zrezygnować z pobierania emerytury i nadal opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Cytowany przez „Fakt” ekspert podatkowy Piotr Juszczyk wskazuje, że w takim przypadku oszczędność podatkowa często nie rekompensuje dodatkowych kosztów składek.

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