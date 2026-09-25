Ta grupa seniorów może dostać wyższe przelewy. W grę wchodzi nawet 552 zł miesięcznie

Resort rodziny przygotował projekt dotyczący osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku. Proponowane rozwiązania mają objąć około 196,5 tys. osób, przede wszystkim kobiety urodzone w latach 1954–1959 oraz mężczyzn z roczników 1949–1952 i 1954.

Problem wynika ze sposobu obliczania emerytury powszechnej. Od 2013 roku przy ustalaniu jej wysokości odliczana jest suma świadczeń, które wcześniej zostały wypłacone w ramach wcześniejszej emerytury. Ministerstwo Rodziny chce wprowadzić rozwiązanie pozwalające podnieść świadczenia części seniorów.

Przeliczanie wcześniejszych emerytur na nowych zasadach

Projekt zakłada wprowadzenie tzw. zwiększenia do emerytury. Przy ponownym ustalaniu wysokości świadczenia ZUS miałby stosować specjalny współczynnik korygujący. Jego wartość zależałaby od tego, jak długo dana osoba pobierała wcześniejszą emeryturę przed i po zmianach obowiązujących od czerwca 2012 roku.

Efekt nowych zasad byłby różny w zależności od sytuacji konkretnego emeryta. Z przedstawionych w materiale przykładów wynika, że miesięczna podwyżka może sięgać kilkuset złotych brutto.

Nawet 552 zł brutto więcej miesięcznie

W jednym z wyliczeń wskazano mężczyznę urodzonego w 1954 roku, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 2010 roku, a na emeryturę powszechną w 2019 roku. W jego przypadku proponowana zmiana mogłaby oznaczać wzrost świadczenia nawet o 552 zł brutto miesięcznie.

W materiale przedstawiono także przykład kobiety urodzonej w 1949 roku, która zaczęła pobierać wcześniejszą emeryturę w 2006 roku, a emeryturę powszechną w 2019 roku. Według przedstawionych wyliczeń po proponowanych zmianach mogłaby zyskać 393 zł brutto.

Projekt budzi zastrzeżenia ekspertów

Proponowane rozwiązanie nie spotyka się jednak wyłącznie z pozytywnymi ocenami. Cytowani w materiale eksperci wskazują, że część emerytów może stracić możliwość uzyskania jeszcze wyższych świadczeń na drodze sądowej.

Radca prawny Andrzej Hańderek, cytowany przez „Rzeczpospolitą”, krytycznie ocenia proponowany mechanizm. Jego zdaniem wprowadzenie nowej instytucji zwiększenia do emerytury może ograniczyć prawa emerytów i zabezpieczyć budżet przed skutkami korzystnej dla ubezpieczonych linii orzeczniczej sądów powszechnych.

Zmiany dotyczą osób na wcześniejszych emeryturach

Projekt jest skierowany do określonej grupy seniorów, którzy przeszli na wcześniejsze świadczenia przed 6 czerwca 2012 roku. Według założeń przedstawionych w materiale nowych zasad nie należy więc traktować jako powszechnej podwyżki emerytur dla wszystkich seniorów.

Jeżeli propozycje wejdą w życie, nowe rozwiązanie ma objąć około 196,5 tys. osób. W zależności od indywidualnej historii pobierania świadczeń podwyżka może wynosić kilkaset złotych miesięcznie, a w jednym z przedstawionych przykładów sięga 552 zł brutto.

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