Można dostać nawet 3500 zł do rachunków. Decydują cztery warunki

Rosnące koszty ogrzewania mogą być częściowo rekompensowane przez nowe wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego. Bon ma pomóc gospodarstwom domowym w opłacaniu rachunków, jednak samo ponoszenie wysokich kosztów ogrzewania nie wystarczy do otrzymania pieniędzy.

Program skierowano przede wszystkim do mieszkańców bloków i innych budynków podłączonych do miejskich lub osiedlowych sieci ciepłowniczych, które otrzymują ogrzewanie od przedsiębiorstw energetycznych. Jednocześnie wprowadzono dodatkowy warunek dotyczący ceny dostarczanego ciepła.

Bon ciepłowniczy. Nie wystarczy mieszkać w bloku

Wsparcie przysługuje wyłącznie gospodarstwom, w których jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł za gigadżul. Oznacza to, że nie każdy odbiorca korzystający z sieci ciepłowniczej będzie mógł otrzymać pieniądze.

Z programu wyłączeni są właściciele domów jednorodzinnych korzystający z indywidualnych źródeł ogrzewania. Dotyczy to m.in. osób ogrzewających nieruchomość gazem, pelletem, węglem lub pompą ciepła. Nie otrzymają bonu nawet wtedy, gdy ich rachunki są wysokie.

Ważne limity dochodów

Kolejnym kryterium jest sytuacja finansowa gospodarstwa. W przypadku osoby mieszkającej samotnie miesięczny dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł. Dla gospodarstw wieloosobowych limit ustalono na poziomie 2454,52 zł na osobę.

Przekroczenie tych progów nie oznacza jednak automatycznej odmowy wypłaty. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli dochód będzie wyższy od limitu, należny bon zostanie zmniejszony o dokładnie taką kwotę, o jaką gospodarstwo przekroczyło kryterium dochodowe.

Termin złożenia wniosku ma znaczenie

Przy rozpatrywaniu wniosku sprawdzany jest cały zestaw warunków. Znaczenie mają więc dochody, korzystanie z ciepła systemowego oraz cena obowiązująca w konkretnym budynku. Istotne jest również dotrzymanie terminu.

Według materiału nabór rozpoczął się na początku lipca i potrwa do końca sierpnia. Dopiero spełnienie wszystkich wymagań pozwala na uzyskanie dopłaty do rachunków za ogrzewanie.

Jak złożyć wniosek?

Dokumenty można przekazać przez internet – za pośrednictwem aplikacji mObywatel, platformy ePUAP lub serwisu gov.pl. Dostępna jest także tradycyjna forma: osobiste złożenie wniosku w urzędzie gminy albo wysłanie go pocztą.

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Najważniejszym jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty potwierdzające aktualną cenę ciepła. Bez tego dokumentu urząd nie będzie mógł określić wysokości przysługującego wsparcia.

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