Rodzice powinni to sprawdzić. UOKiK alarmuje po kontroli

Inspekcja Handlowa skontrolowała 12 modeli łóżeczek dla dzieci, w tym także modele turystyczne. Wyniki pokazały, że cztery z nich miały istotne wady konstrukcyjne, które mogą stwarzać zagrożenie dla najmłodszych.

UOKiK wskazuje na konkretne ryzyka związane z zakwestionowanymi produktami. Wady konstrukcyjne mogą prowadzić m.in. do wypadnięcia dziecka z łóżeczka. Istnieje również ryzyko zakleszczenia głowy albo rączek.

Kontrola produktów dla dzieci. Cztery łóżeczka z wadami

Istotne nieprawidłowości stwierdzono więc w czterech spośród 12 modeli łóżeczek objętych kontrolą. Inspekcja sprawdzała jednak nie tylko produkty przeznaczone do snu najmłodszych.

Badaniem objęto również 17 modeli smoczków oraz zawieszek do nich. W tej grupie zastrzeżenia wzbudziły dwie zawieszki. Według UOKiK ich konstrukcja może stanowić realne zagrożenie dla dziecka.

Ryzyko zadławienia lub uduszenia

W zakwestionowanych zawieszkach stwierdzono kilka rodzajów nieprawidłowości. UOKiK podał, że były one zbyt długie, zbyt cienkie lub miały za małe koraliki.

Nie są to wyłącznie kwestie techniczne. Według urzędu takie wady oznaczają realne ryzyko zadławienia lub uduszenia się dziecka.

Możliwa kara do 1 mln zł

W przypadku modeli, w których stwierdzono istotne wady, działania organów jeszcze się nie zakończyły. UOKiK poinformował, że w tych sprawach prowadzone są postępowania.

Ich konsekwencją może być nałożenie kary wynoszącej nawet 1 mln zł. Możliwe jest również wycofanie zakwestionowanych produktów ze sprzedaży. Na obecnym etapie są to jednak możliwe rezultaty prowadzonych postępowań, a nie rozstrzygnięte sankcje.

UOKiK opublikował wykazy produktów

Urząd udostępnił raport Inspekcji Handlowej dotyczący łóżeczek dziecięcych, a także wykaz modeli objętych kontrolą. Osobno opublikowane zostały raport oraz lista skontrolowanych smoczków i zawieszek.

Z komunikatu UOKiK wynika, że istotne wady wykryto zarówno w części łóżeczek, jak i zawieszek do smoczków. W pierwszym przypadku urząd wskazuje m.in. na ryzyko wypadnięcia lub zakleszczenia, a w drugim – na zagrożenie zadławieniem albo uduszeniem.

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