Ale zmiana! Rząd proponuje zmiany w obowiązku meldunkowym – rewolucyjne

To jeden z tych przepisów, który najlepiej pokazuje ducha Polaków: każdy ma obowiązek się zameldować na stałe lub czasowo, ale jeżeli tego nie robi, to kary nie ponosi. Dlaczego? Przepisy kodeksu wykroczeń przewidujące sankcje zostały zniesione w 2013 roku.

Co Polacy na tym zyskali? Chaos. Chociaż mieszkanie bez meldunku jest niezgodne z ustawą o ewidencji ludności, to jest też prawnie tolerowane. Co więcej, brak meldunku nie daje podstaw do eksmisji, ani nie odbiera praw do lokalu, ale trudno bez meldunku zapisać dziecko do przedszkola, otrzymać 800 plus, czy rozliczyć się z podatku PIT.

Nie wiadomo również, który adres jest ważny i dla kogo: zaleldowania, zamieszkania, czy może ten do korespondencji? Urzędy – na wszelki wypadek – często chcą wszystkich trzech.

Urzędy murem za meldunkiem. Jednak szykują się zmiany

Choć Donald Tusk juz raz zapowiedział likwidację meldunku. Rząd koalicji PO-PSL zapisał jego zniesienie w ustawie o ewidencji ludności z 2010 roku, wyznaczając termin na 2014 rok, a później przesuwając go na 1 stycznia 2016 roku. Warunkiem miało być wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Obawy przed paraliżem urzędów sprawiły, że w lipcu 2015 roku kolejny rząd ponownie przesunął termin likwidacji – tym razem na 1 stycznia 2018 rok.

Obawy zgłaszały sądy, prokuratura, policja oraz wojsko, wskazując na potencjalne problemy z dostarczaniem wezwań i pism urzędowych. Okoniem stanęły też samorządy, dla których meldunek to podstawa do weryfikacji liczby mieszkańców, planowania miejsc w szkołach i przedszkolach czy do ogranizacji wyborów. W końcu MSWiA uznało meldunek za kluczowy element bezpieczeństwa państwa oraz porządku administracyjnego. I sprawa umarła.

Po latach niemal ta sama ekipa polityków chce nowych zmian.

Adres zamieszkania powiązeny z numerem PESEL. Koniec fikcji adresowej

Tym razem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) pracuje nad rezygnacją z adresu zameldowania oraz adresu do doręczeń na rzecz jednego, deklarowanego adresu zamieszkania wpisywanego bezpośrednio w rejestrze PESEL.

Według zapowiedzi resortu, zgłoszenie adresu zamieszkania będzie możliwe poprzez aplikację mObywatel. Dane automatycznie zaktualizują się we wszystkich urzędowych rejestrach.

Dzięki temu samorządy poznają realną liczbę oraz wiek swoich mieszkańców, co ułatwi budowę szkół, przedszkoli czy linii komunikacji miejskiej, a urzędy nie będą juz wysyłać pism urzędowych na dawne, nieaktualne adresy.

Czytaj też:

A jeżeli wejdą... Co się stanie z naszymi pieniędzmi na lokatach w bankach? Czytaj też:

Kindergeld 2026. Ile na dziecko ciągną z Niemiec Polacy?