Wspólne rozliczenie dla lesbijek i gejów. Ulgi w PIT dla jednopłciowych małżeństw

Minister finansów Andrzej Domański podpisał interpretację ogólną „w sprawie skutków podatkowych transkrypcji aktu małżeństwa obywateli Unii tej samej płci, które zostało zawarte w innym państwie członkowskim UE”.

Została wydana w związku z wyrokiem TSUE, który orzekł, że odmawianie uznania małżeństw jednopłciowych legalnie zawartych w innym kraju UE jest niezgodne z prawem unijnym.

Ulgi i preferencje dla gejów i lesbijek. Interpretacja ogólna

Urzędy stanu cywilnego w Polsce mają obowiązek dokonywania transkrypcji (przepisania) zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci od 23 sierpnia 2026 roku. Zmiana dotyczy wyłącznie rejestracji małżeństw, które zostały zawarte legalnie w krajach unijnych lub innych państwach zezwalających na śluby jednopłciowe.

Teraz będą one mogły również korzystać z ulg i preferencji podatkowych na takich samych zasadach, jakie muszą spełnić małżonkowie różnej płci.

„Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne” podkreślił premier Donald Tusk tłumacząc, że tak jak w innych sprawach, tak i w tej znalazł legalną drogę, „aby tę blokadę, te weta, ten upór przełamać".

– Oczywiście wolałbym proste i oczywiste rozwiązania, ale z nimi inaczej nie da rady i dlatego jedziemy do przodu – wyjaśniał premier dodając: – Nawrocki, Kaczyński, Mentzen, Braun z uporem maniaka blokują każdą próbę cywilizowania prawa, nawet wtedy, kiedy chodzi o godne ludzkie życie. Prezydent mógł podpisać bardzo umiarkowaną, mądrą ustawę o osobie najbliższej, bo to była ustawa o godności, ale nie, wybrał znowu bejsbola. No więc my też w szachy nie będziemy z nimi grali.

Setki małżenstw jednopłciowych z preferencjami podatkowymi. Interpretacja ministra finansów

Według oficjalnych danych z rejestru stanu cywilnego, na koniec sierpnia 2026 roku w Polsce dokonano łącznie 228 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Wśród zarejestrowanych w nowym trybie małżeństw znalazły się 62 pary mężczyzn oraz 36 par kobiet i właśnie te pary mogą korzystać już z ministerialnej ochrony.

Interpretacja ogólna to oficjalne stanowisko Ministra Finansów, które ma na celu wyjaśnienie i ujednolicenie stosowania przepisów prawa podatkowego w określonym zakresie.

Co zyskują pary jednopłciowe? Preferencyjne zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, możliwość wspólnego rozliczenia podatku dochodowego PIT, a także możliwości zapłaty podatku za małżonka i prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka w sprawie dotyczącej małżonka. Nie oznacza to jednak automatycznego prawa do wspólnego PIT wyłącznie na podstawie transkrypcji aktu małżeństwa. Jednopłciowi podatnicy muszą spełnić takie same warunki, jakie przepisy stawiają pozostałym małżonkom. Na przykład, będą musieli wykazać istnienie między nimi wspólności majątkowej, jeżeli jest ona warunkiem skorzystania z określonej preferencji.

Nowe przepisy nakładają na małżeństwa jednopłciowe również określone obowiązki, na przykład odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka.

Interpretacja ogólna nr DTS6.8022.6.2026 została wydana 24 września 2026 roku.

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