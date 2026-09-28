Kolejki w urzędach przechodzą do historii. Nadchodzi rejestracja auta online

Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki przygotowują nową usługę, dostępną w aplikacji mObywatel, która umożliwi złożenie wniosku o rejestrację pojazdu online – bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Z usługi będzie mógł skorzystać każdy, kto posiada aplikację mObywatel i adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Problem w tym, że co prawda z aplikacji mObywatel korzysta około 7 mln kierowców, ale mało który ma adres do doręczeń elektronicznych.

Co to jest ADE? Dla niektórych to już opcja obowiązkowa

ADE to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Służy do oficjalnej korespondencji z urzędami, sądami czy ZUS-em. Wiadomość wysłana na ADE ma taką samą moc prawną jak tradycyjny list polecony.

ADE to opcja w państwowym systemie e-Doręczeń, ale nie przypomina tradycyjnej korespondencji za pośrednictwem e-maila. Jest to ciąg liter i cyfr, np. AE:PL-12345-XXXXX-YYYYY-ZZ. Do wysyłania i odbierania wiadomości niezbędne jest aktywowanie powiązanej z nim elektronicznej skrzynki doręczeniowej.

Od 2025 roku posiadanie ADE jest stopniowo obowiązkowe dla firm wpisanych do KRS i CEIDG, instytucji publicznych oraz zawodów zaufania publicznego (np. adwokatów, notariuszy). Dla osób prywatnych założenie ADE jest opcją dobrowolną. Z e-Doręczenia można skorzystać w aplikacji mObywatel, ale trzeba samemu aktywować tę funkcję. Jak się do tego zabrać?

ESP już działa. Jeszcze nie zwalnia od wizty w urzędzie

Po zalogowaniu do aplikacji mObywatel (mobywatel.gov.pl) trzeba wybrać zakładkę „Twoje skrzynki” i kliknąć „Aktywuj skrzynkę”. Kolejnym krokiem jest podanie swojego adresu mailowwego i aktywacja usługi.

W 2027 roku w aplikacji pojawi się możliwość wypełnienia wniosku o rejestrację i dołączenia wymaganych załączników, a także uiszczenia urzędowej opłaty. Wypełniony wniosek trafi do odpowiedniego urzędu za pośrednictwem systemu CEPiK. Kiedy auto zostanie zarejestrowane, właściciel otrzyma powiadomienie na adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Pozostanie już tylko odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Czy wizyta w urzędzie w tym celu będzie obowiązkowa? Niekoniecznie. Niektóre urzędy już mają w ofercie urzędomaty, czyli maszyny do odbierania dokumentów.

Już dziś można skorzystać z elektronicznej rejestracji auta w tych gminach lub powiatach, w których wydział komunikacji uruchomił tzw. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Jednak samo wysłanie formularza i skanów dokumentów przez internet obecnie nie zwalnia z konieczności dostarczenia do urzędu oryginałów dokumentów oraz dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Można je wysłać pocztą lub kurierem lub dostarczyć osobiście w wyznaczonym przez urząd terminie.

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