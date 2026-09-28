Przedsiębiorcy mają czas tylko do 30 września. Potem kończy się okres przejściowy

Jesień 2026 roku oznacza dla właścicieli firm kilka istotnych formalności. Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na e-Doręczenia, wakacje składkowe oraz dostosowanie kodów prowadzonej działalności do klasyfikacji PKD 2025. Każda z tych spraw wiąże się z konkretnym terminem.

Najbliższa data to 30 września. Do tego dnia przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 1 stycznia 2025 roku muszą uzyskać adres do e-Doręczeń oraz aktywować odpowiednią skrzynkę.

Ważne terminy dla przedsiębiorców. Pierwszy już 30 września

Firmy wpisane do CEIDG po 1 stycznia 2025 roku zostały już objęte obowiązkiem dotyczącym e-Doręczeń. W przypadku przedsiębiorców działających co najmniej od 2024 roku obowiązuje okres przejściowy, który właśnie dobiega końca. Od 1 października każdy właściciel firmy powinien mieć aktywny adres do e-Doręczeń.

E-Doręczenia są elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Urzędy i inne instytucje mogą w ten sposób przesyłać korespondencję na specjalny adres przedsiębiorcy. Dostarczenie wiadomości wywołuje takie same skutki prawne jak doręczenie tradycyjnego listu.

Skrzynkę trzeba regularnie sprawdzać

Samo uruchomienie skrzynki nie kończy obowiązków przedsiębiorcy. Jeżeli właściciel firmy nie sprawdzi wiadomości, po upływie terminu przewidzianego w przepisach może ona zostać uznana za skutecznie doręczoną. Od tej daty mogą zacząć biec terminy na odpowiedź, złożenie wyjaśnień czy odwołanie od decyzji.

Kolejna istotna sprawa dotyczy wakacji składkowych. Raz w roku przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania części własnych składek ZUS w wybranym miesiącu. Wniosek trzeba jednak złożyć miesiąc wcześniej.

Wakacje składkowe. Ostatni wniosek w listopadzie

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z ulgi w grudniu, musi złożyć dokument najpóźniej w listopadzie. To ostatni miesiąc, w którym można zawnioskować o wakacje składkowe za 2026 rok. Wniosek RWS jest składany wyłącznie online przez konto płatnika na platformie eZUS.

Zwolnienie obejmuje własne składki na ubezpieczenia społeczne oraz – jeśli przedsiębiorca jest zobowiązany do ich opłacania – Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej, składek za pracowników i inne osoby ubezpieczone ani składek za osobę współpracującą.

Do końca roku trzeba pamiętać o PKD 2025

Trzeci termin upływa 31 grudnia 2026 roku. Wtedy kończy się okres przejściowy na dostosowanie kodów działalności do klasyfikacji PKD 2025. Firmy rozpoczynające działalność od 1 stycznia 2025 roku korzystają już z nowych kodów, natomiast starsze przedsiębiorstwa nadal mogą działać w okresie przejściowym.

Po jego zakończeniu stare kody mają zostać automatycznie przeklasyfikowane według urzędowych kluczy przejścia. Autor materiału zaleca jednak samodzielną weryfikację, ponieważ nie każdy dotychczasowy kod ma jeden oczywisty odpowiednik w PKD 2025. Część kategorii została podzielona, a inne połączono.