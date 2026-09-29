Remontujesz mieszkanie? Te wydatki można odliczyć od dochodu. Fiskus podał konkretne przykłady

Osoby z niepełnosprawnościami oraz podatnicy, którzy mają je na utrzymaniu, mogą odliczać od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie codziennych czynności. Przepisy pozwalają m.in. na odliczenie kosztów adaptacji i wyposażenia mieszkania lub domu stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Zakres takich wydatków może być szeroki. Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że w konkretnych przypadkach fiskus akceptował m.in. remonty, wymianę ogrzewania, zakup i montaż klimatyzacji, nowych okien i drzwi, a także określonych elementów wyposażenia kuchni i łazienki.

Ulga rehabilitacyjna. Najważniejszy jest związek z niepełnosprawnością

Samo przeprowadzenie remontu nie oznacza jednak automatycznie prawa do odliczenia. Adaptacja lub wyposażenie mieszkania musi odpowiadać potrzebom wynikającym z konkretnej niepełnosprawności i ułatwiać danej osobie funkcjonowanie. Dlatego zakres wydatków kwalifikujących się do ulgi może być różny w przypadku poszczególnych podatników.

Przykładem jest interpretacja dotycząca podatnika ze schorzeniami kardiologicznymi, który nie mógł dźwigać opału. Dyrektor KIS zaakceptował możliwość odliczenia wydatków związanych ze zmianą ogrzewania węglowego na gazowe, w tym zakupem pieca i pracami montażowymi – w części, która nie została podatnikowi zwrócona.

Od kuchni i łazienki po klimatyzację

W innej interpretacji fiskus zgodził się na odliczenie kosztów przystosowania kuchni do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością. Chodziło m.in. o wymianę mebli, zastosowanie systemu powolnego domykania, zmianę drzwi oraz wymianę kuchenki na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dziecka.

Lista przykładów z interpretacji jest znacznie dłuższa. Obejmuje m.in. płytę indukcyjną, zmywarkę, pralkę, suszarkę automatyczną, oczyszczacz powietrza, rolety, klimatyzację, podgrzewacz wody, matę grzewczą oraz nowe okna i drzwi. Fiskus akceptował też w określonych przypadkach przebudowę wanny na prysznic, montaż uchwytów, wymianę podłogi czy wykonanie antypoślizgowego gresu.

Nie każdy wydatek można odliczyć automatycznie

Warunkiem jest poniesienie kosztu w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wydatki nie mogą też zostać wcześniej w całości sfinansowane lub zwrócone m.in. ze środków PFRON, NFZ czy wskazanych w przepisach funduszy. Przy częściowym dofinansowaniu odliczyć można różnicę pomiędzy poniesionym kosztem a otrzymanym wsparciem. Podatnik powinien również posiadać dokument potwierdzający wydatek.

Istotne jest również to, że przywoływane rozstrzygnięcia Dyrektora KIS są interpretacjami indywidualnymi. Każda dotyczy konkretnie opisanego stanu faktycznego. Jeżeli rzeczywista sytuacja podatnika różni się od przedstawionej we wniosku, interpretacja nie zapewnia ochrony w odniesieniu do odmiennego stanu faktycznego.

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