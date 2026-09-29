Bank wydał ważny komunikat do klientów. Chodzi o pieniądze i dane osobowe

Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać dane osobowe i kontaktowe zarówno do wyłudzania pieniędzy, jak i uzyskiwania dostępu do poufnych informacji. Bank Pekao S.A. przypomina klientom o zagrożeniu i zaleca regularne kontrolowanie ustawień bezpieczeństwa.

Bank zwraca również uwagę na podstawowe zasady ochrony danych podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Szczególną czujność powinny wzbudzić wszelkie wiadomości i prośby dotyczące przekazania informacji albo wykonania operacji finansowej.

Bank Pekao ostrzega klientów. Oszuści grają na emocjach

Jedną z metod wykorzystywanych przez przestępców jest wywieranie presji na potencjalnej ofierze. Oszuści mogą próbować wzbudzić zaufanie, stworzyć poczucie pośpiechu albo wywołać silne emocje. Wszystko po to, aby skłonić odbiorcę do przekazania poufnych informacji lub wykonania transakcji bez dokładnego sprawdzenia sytuacji.

Dlatego bank zaleca, aby zachować szczególną ostrożność w przypadku próśb dotyczących pieniędzy oraz danych osobowych. Każdą taką wiadomość lub prośbę należy dokładnie zweryfikować przed udostępnieniem informacji albo zleceniem operacji.

Podejrzewasz oszustwo? Trzeba zabezpieczyć dostęp

Bank Pekao wskazuje również, co powinny zrobić osoby, które podejrzewają, że mogły paść ofiarą oszustwa. Jednym z pierwszych działań powinno być zastrzeżenie kart oraz zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej.

Można to zrobić za pośrednictwem Pekao24, aplikacji mobilnej PeoPay lub telefonicznie. W materiale wskazano numer 519 222 222.

Bank wskazuje kolejne kroki

Na samym zabezpieczeniu dostępu działania nie powinny się kończyć. Bank zaleca również zgłoszenie oszustwa na swojej infolinii i przekazanie wszystkich informacji dotyczących zdarzenia.

Kolejnym krokiem jest złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z komunikatem można zrobić to na policji lub w prokuraturze.

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