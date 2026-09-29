Tani i trwały materiał, ale niebezpieczny. Nielegalne ogrodzenia i podjazdy

Są niezwykle trwałe, odporne na gnicie, a do tego mają surową i modną estetykę „vintage” i bardzo niską cenę, dlatego stare podkłady kolejowe lub słupy telegraficzne służą Polakom na wiele sposobów: do budowy schodów, murków oporowych, obrzeży rabat, a nawet do budowy ścieżek ogrodowych i podjazdów przed garażem.

Ale używanie zużytych podkładów i drewnianych słupów w ogrodach jest nielegalne i piekielnie niebezpieczne, ponieważ stanowią one odpad niebezpieczny nasączony rakotwórczym substancjami.

Kreozot przenika do gleby i truje. Nie wolno go wdychać

Te pożądane w ogrodach właściwości są wynikiem konserwowania drewna olejem kreozotowym, który zabezpiecza drewno przed rozwojem grzybów i butwieniem pod wpływem negatywnego oddziaływania wilgoci. Oficjalnie trwałość drewna zabezpieczonego tym impregnatem wynosi 30 lat, ale nie brakuje głosów, że okres ten jest znacznie dłuższy – sięga nawet 100 lat.

Niestety preparat powstaje ze smoły drzewnej jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, dla ludzi, zwierząt i roślinności, ponieważ rakotówrcza trucizna przenika do gleby i warzyw, ale także przez drogi oddechowe. To mieszanina setek związków, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i fenoli, którą można wyczuć z odległości kilku metrów.

Stosowanie oleju kreozytowego przez osoby prywatne jest zabronione. Mogą go używać wyłącznie wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, i to wyłącznie w kontrolowanych warunkach. Dlaczego? Bezpośredni kontakt z kreozotem powoduje silne podrażnienia oczu, skóry oraz dróg oddechowych, a w kontakcie ze słońcem może prowadzić do oparzeń.

„Tanio sprzedam”. To się nie opłaca z powodu wysokich kar

Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego jednoznacznie wynika, że stosowanie takich elementów do budowy ogrodzeń lub innych elementów ozdabiających ogrody, jest zabronione.

Za nielegalne magazynowanie lub wykorzystanie podkładów Inspekcja Ochrony Środowiska może nałożyć karę sięgającą nawet miliona złotych. Sądy zobowiązują właścieli działek do usunięcia toksycznych odpadów na własny koszt, co również jest kosztowne.

Z szacunkow wynika, że w Polsce na utylizację czeka jeszcze około półtora miliona starych podkładów kolejowych, dlatego nie brakuje ogłoszeń tanio oferujących ich sprzedaż.

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