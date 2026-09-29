Seniorzy mogą dostać wyższe świadczenie. Wystarczy odnaleźć stare dokumenty

Wysokość przyznanej emerytury nie zawsze musi pozostać bez zmian. W określonych przypadkach świadczeniobiorca może wystąpić do ZUS o ponowne ustalenie jego wysokości. Szczególne znaczenie mogą mieć dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia sprzed 1999 roku.

Złożenie wniosku może mieć sens m.in. wtedy, gdy przy przechodzeniu na emeryturę lub rentę ubezpieczony nie dysponował pełną dokumentacją dotyczącą okresów ubezpieczenia. Podstawą może być również możliwość udokumentowania dochodów osiągniętych przed przyznaniem świadczenia lub już po jego uzyskaniu.

Przeliczenie emerytury. Kiedy można złożyć wniosek?

Kolejną sytuacją wskazaną w materiale jest kontynuowanie pracy zarobkowej lub opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne już po otrzymaniu emerytury albo renty. Także wtedy można wystąpić o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

Szczególna sytuacja dotyczy osób pracujących przed 1999 rokiem. Od tego roku ZUS prowadzi indywidualne konta elektroniczne ubezpieczonych, na których gromadzone są informacje o opłacanych składkach. Wcześniej dane o zatrudnieniu, zarobkach i okresach ubezpieczenia znajdowały się przede wszystkim w papierowej dokumentacji prowadzonej przez pracodawców.

Stare dokumenty mogą mieć znaczenie

Jeżeli osoba, która pracowała przed 1999 rokiem, odnajdzie dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wynagrodzenie, może przedstawić je ZUS i wystąpić o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

Przydatne mogą być świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające odpowiednie wpisy, umowy o pracę oraz angaże. W materiale wymieniono również listy płac uzyskane z archiwum lub jednostki przechowującej dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy.

Do ZUS trzeba złożyć formularz ERPO

Osoby zainteresowane ponownym ustaleniem wysokości emerytury powinny złożyć formularz ERPO. Od marca 2026 roku wniosek można przekazać także przez internet za pośrednictwem platformy eZUS.

Inaczej wygląda kwestia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia lub wysokość zarobków. Zgodnie z materiałem należy przekazać je do ZUS w oryginale. Można dostarczyć je osobiście do placówki albo wysłać pocztą.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji

Po otrzymaniu dokumentów ZUS musi zgromadzić i zweryfikować informacje niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Następnie wydaje decyzję dotyczącą ponownego ustalenia wysokości emerytury.

Na jej wydanie ZUS ma 30 dni. Jak zaznaczono w materiale, termin jest liczony od momentu wyjaśnienia wszystkich wymaganych okoliczności i zgromadzenia dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

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