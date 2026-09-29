Mamy nowego milionera. Polak wygrał fortunę w Eurojackpot

Ostatnie wrześniowe losowanie Eurojackpot należało do niezwykle emocjonujących. Wszystko za sprawą gigantycznej kumulacji – nie została ona jednak rozbita i w kolejnym losowaniu gracze powalczą o prawie pół miliarda złotych.

I choć dziś nikt nie trafił jackpota, to nad Wisłą znów pojawił się nowy milioner. Polak trafił wygraną trzeciego stopnia, zgarniając ponad 1,2 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 29 września, podczas losowania nr 708 w Eurojackpot wylosowano liczby:

21, 30, 36, 43, 48 oraz 1 i 5.

Wyniki losowania w Europie

We wtorkowym losowaniu nie trafiono jackpota, ale padły za to dwie wygrane drugiego stopnia. Odnotowano je w Niemczech i Danii. Każda z nich ma wartość 1 140 604,80 euro.

Padło także dziewięć wygranych trzeciego stopnia. Trafiły do graczy z Danii, Niemiec, Hiszpanii, Czech, Szwecji i Polski. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 142 944,00 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało szczęście. Najwyższą wygraną, która padła w naszym kraju, była wygrana trzeciego stopnia, warta 1 235 813,60 zł. Wygranej czwartego stopnia nie odnotowano nad Wisłą.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

31 wygranych piątego stopnia po 1543,80 zł,

57 wygranych szóstego stopnia po 822,90 zł,

61 wygranych siódmego stopnia po 546,30 zł,

756 wygranych ósmego stopnia po 132,70 zł,

1199 wygranych dziewiątego stopnia po 101,60 zł,

2846 wygranych dziesiątego stopnia po 82,30 zł,

4563 wygrane jedenastego stopnia po 63,10 zł,

17 569 wygranych dwunastego stopnia po 48,60 zł.

Na horyzoncie aż 460 mln zł

Brak jackpota oznacza tylko jedno – kumulacja rośnie, rośnie i nadal rośnie. W kolejnym losowaniu gracze powalczą już nie o gigantyczne pieniądze – 460 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 2 października, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

1 118 872,40 zł – 25 września, Bydgoszcz

323 760,80 zł – 22 września, Skierniewice / Miąskowo

3 801 653,10 zł – 15 września, Zabrze

3 230 697,30 zł – 8 września, Przemyśl

1 448 562,90 zł – 4 września, Rędziny

146 322,50 zł – 1 września, Zawiercie / Poznań / Węgorzewo / lotto.pl

1 038 676,90 zł – 28 sierpnia, Gdańsk

164 187,30 zł – 25 sierpnia, Elbląg / Chodzież / Konopiska / Kraków

677 361,30 zł – 21 sierpnia, Bukowina

275 106,20 zł – 18 sierpnia, Sławków / lotto.pl

560 449,70 zł – 11 sierpnia, Białystok

2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz

308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne

326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl

1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl

207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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