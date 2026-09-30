Rachunek za prąd co miesiąc. Nowe zasady są obowiązkowe dla tej grupy

Od 1 września 2026 roku Tauron Dystrybucja zmienił częstotliwość wystawiania faktur prosumentom. Osoby, które wcześniej korzystały z 2-, 6- lub 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, przechodzą na cykl miesięczny. Operator podkreśla, że zmiana dotyczy częstotliwości faktur, a nie samego sposobu rozliczania energii.

Oznacza to, że zasady net-billingu oraz net-meteringu pozostają bez zmian. Nowy cykl jest obowiązkowy dla prosumentów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja, którzy mieli dotychczas okres rozliczeniowy dłuższy niż miesiąc.

Miesięczne rozliczenia za prąd są obowiązkowe

Zmiana została przeprowadzona na dwa sposoby. Jeżeli dotychczasowy okres rozliczeniowy kończył się 31 sierpnia, nowy cykl rozpoczął się po jego zakończeniu. W pozostałych przypadkach Tauron mógł przerwać trwający okres rozliczeniowy, aby przejść na fakturowanie miesięczne.

W obu sytuacjach operator wystawił rozliczenie na 31 sierpnia 2026 roku. Wraz z nim prosumenci mieli otrzymać informację o przejściu od 1 września na miesięczny cykl wystawiania faktur. Tauron wskazuje wprost, że zmiana okresu rozliczeniowego jest obowiązkowa.

Rachunki mają opierać się na rzeczywistym zużyciu

Jedną z konsekwencji nowych zasad ma być odejście od faktur opartych na prognozach. Rozliczenia będą bazowały na rzeczywistym zużyciu energii, a prosument będzie częściej otrzymywał aktualne informacje dotyczące energii pobranej oraz oddanej do sieci.

Tauron wskazuje, że miesięczne faktury mają ułatwić kontrolowanie wysokości rachunków i planowanie domowego budżetu. Krótszy okres objęty pojedynczą fakturą ma również zwiększyć jej przejrzystość. Kolejną wymienioną korzyścią jest łatwiejsze zarządzanie wirtualnym magazynem, czyli depozytem prosumenckim.

Zmienia się również opłata abonamentowa

Przejście na miesięczny cykl ma także wpływ na wysokość opłaty abonamentowej dystrybutora. Po zmianie stawka wynosi 5,61 zł brutto miesięcznie. Wyjątkiem jest grupa taryfowa C2x, w której opłata wynosi 11,69 zł brutto miesięcznie.

Dla porównania przy wcześniejszych, dłuższych okresach rozliczeniowych stawka przypadająca na miesiąc była niższa. W grupach C1x, G1x i O1x wynosiła brutto 2,80 zł przy cyklu dwumiesięcznym, 0,93 zł przy sześciomiesięcznym oraz 0,47 zł przy rozliczeniu raz na 12 miesięcy.

Net-billing i net-metering pozostają bez zmian

Nowe zasady nie oznaczają zmiany systemu, w którym prosument rozlicza energię wprowadzoną do sieci. Tauron zaznacza, że zarówno net-billing, jak i net-metering funkcjonują na dotychczasowych zasadach. Zmienia się jedynie częstotliwość wystawiania faktur.

Od 1 września prosumenci objęci zmianą nie mogą więc pozostać przy wcześniejszym 2-, 6- lub 12-miesięcznym cyklu. Tauron dostosował okres rozliczeniowy do aktualnych zapisów Taryfy Dystrybucyjnej i wprowadził dla tej grupy faktury wystawiane co miesiąc.

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