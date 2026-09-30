Diesel przekroczył 9 zł/l. W tych regionach najdrożej

– Konflikt na Bliskim Wschodzie, który trwa już blisko siedem miesięcy, powoduje niekończące się kłopoty kierowców w Polsce. Wyniki ostatniego wrześniowego badania stacji paliw, zrealizowanego przez e-petrol.pl nie dają podstaw do optymizmu – notowania paliw podstawowych wyraźnie przekroczyły poziom ośmiu i dziewięciu złotych. Tak wysokich cen paliw na stacyjnych pylonach jeszcze nie było – piszą analitycy e-petrol.pl.

Średnia ogólnopolska cena benzyny Pb95 wzrosła w ciągu tygodnia o 20 groszy i wynosi dziś rekordowe 8,19 zł/l. Z kolei cena cena oleju napędowego poszła w górę o 16 groszy do niespotykanego dotąd poziomu 9,14 zł/l. Podwyżka nie ominęła również autogazu, którego litr kosztuje przeciętnie 3,22 zł. Paliwo to podrożało w ciągu ostatniego tygodnia o 8 groszy.

Gdzie najdroższe paliwo w Polsce?

Gdzie za paliwo polscy kierowcy płacą najwięcej? Z danych e-petrol wynika, że popularna „95" z ceną 8,19 zł/l najdroższa jest na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, a także w województwie łódzkim i śląskim. Wielkopolska wyróżnia się jako najbardziej korzystny region dla kierowców pojazdów benzynowych i wysokoprężnych, oferując najniższe średnie ceny we wszystkich trzech głównych kategoriach płynnych paliw. Z kolei w przypadku LPG palmę pierwszeństwa dzierży województwo śląskie, choć różnice względem kilku innych regionów kraju są symboliczne (rzędu 1 grosza).

Diesel z ceną 9,14 zł za litr najdroższy jest w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim. Nieco niższe ceny oleju napędowego występują w województwach świętokrzyskim i opolskim (odpowiednio 9,13 zł/l i 9,12 zł/l).

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