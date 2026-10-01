Masz taki banknot w portfelu? Kasjer może odmówić jego przyjęcia

Mocno zużyte i zniszczone banknoty mogą sprawić problem podczas płacenia za zakupy. Zgodnie z opisanymi przez Interię zasadami wynikającymi z zarządzenia NBP nr 31/2013 takie pieniądze najlepiej wymienić. Możliwość odzyskania pełnej wartości zależy jednak od stopnia ich uszkodzenia.

Porwany, zabrudzony czy mocno pomięty banknot teoretycznie nie traci swojej wartości. Nie oznacza to jednak, że sprzedawca musi go zaakceptować. Jak wskazuje źródło, kasjer ma prawo odmówić przyjęcia takiej gotówki.

Wymiana uszkodzonych banknotów w banku

Posiadacz zniszczonych pieniędzy nie musi jednak od razu godzić się ze stratą. Banknot można wymienić w dowolnym banku działającym w Polsce lub w oddziale terenowym Narodowego Banku Polskiego.

Jeżeli uszkodzenia są stosunkowo niewielkie, wymiana może zostać przeprowadzona od ręki. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku mocniej zniszczonych pieniędzy. Takie banknoty są przyjmowane na wniosek, a następnie przesyłane do NBP w celu przeprowadzenia wymiany.

Kiedy można odzyskać 100 proc. wartości?

Kluczowe znaczenie ma to, jaka część banknotu się zachowała. Pełną wartość można otrzymać, jeżeli w jednym fragmencie pozostało ponad 75 proc. jego powierzchni. Na 100 proc. zwrotu można liczyć również wtedy, gdy banknot został przerwany na nie więcej niż dziewięć części, które łącznie stanowią całość uszkodzonego banknotu.

Mniej korzystne zasady obowiązują, gdy zachowało się od 45 do 75 proc. powierzchni banknotu w jednym fragmencie. W takim przypadku wypłacana jest połowa jego wartości. Oznacza to, że stopień uszkodzenia może bezpośrednio zdecydować o tym, ile pieniędzy uda się odzyskać.

Poniżej tego limitu pieniędzy nie odzyskamy

Najbardziej zniszczone banknoty nie podlegają wymianie. Jeżeli w jednym kawałku zachowało się mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu, NBP nie zwróci jego wartości.

W takiej sytuacji bank daje sześć miesięcy na odebranie pozostawionego banknotu. Jeśli właściciel nie zrobi tego w tym czasie, pieniądze zostaną zniszczone. Dlatego w przypadku mocno zużytej lub uszkodzonej gotówki warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jak duża część banknotu się zachowała.

Czytaj też:

„Tych pieniędzy nie przyjmę i już!” Opór kasjerów przed niektórymi banknotami Czytaj też:

Gotówka na czarną godzinę. Rząd zaleca zapas, ale w bankach zaczynają się schody