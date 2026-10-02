Nawet 1978,49 zł dodatku miesięcznie. Coraz więcej Polaków odbiera to świadczenie

Osoby, które zrezygnowały z pracy lub przez wiele lat nie mogły jej wykonywać z powodu wychowywania licznej rodziny, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Chodzi o program znany jako „Mama 4 plus”. Nie jest to jednak świadczenie wypłacane każdemu w jednakowej wysokości. Kwota zależy przede wszystkim od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi obecnie 1978,49 zł miesięcznie, czyli tyle, ile najniższa emerytura. Pełną kwotę może otrzymać osoba, która nie ma prawa do emerytury ani renty. Inne zasady dotyczą tych, którzy już pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wyrównuje dochód

Jeżeli emerytura lub renta jest niższa od ustawowego minimum, wypłacana jest jedynie różnica potrzebna do osiągnięcia tego poziomu. Osoba otrzymująca przykładowo 1200 zł emerytury nie dostanie więc dodatkowych 1978,49 zł. Pomoc zostanie ustalona w wysokości pozwalającej podnieść jej miesięczny dochód do poziomu najniższej emerytury.

Z tego powodu przeciętna wypłata jest znacznie niższa od maksymalnej kwoty. Jak podaje Business Insider, powołując się na Interię, w lipcu 2026 roku wynosiła ona 1078,95 zł. Ze wsparcia korzystało wówczas ponad 60,3 tys. osób.

Kto może otrzymać pieniądze?

Jednym z podstawowych warunków jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Osoba ubiegająca się o pieniądze musi również wychować co najmniej czworo dzieci i nie posiadać dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Program jest skierowany przede wszystkim do matek. Ojciec co najmniej czworga dzieci może ubiegać się o świadczenie tylko w określonych przypadkach – gdy matka dzieci zmarła albo porzuciła rodzinę. Sam fakt wychowania co najmniej czworga dzieci nie oznacza jednak automatycznie prawa do maksymalnej wypłaty.

Trzeba złożyć wniosek do ZUS

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Osoba zainteresowana jego otrzymaniem musi złożyć do ZUS formularz ERSU. We wniosku należy wskazać m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania.

Dokument powinien zawierać również informację o wybranym sposobie wypłaty świadczenia oraz podpis wnioskodawcy. Jeżeli korespondencja ma trafiać pod inny adres niż adres zamieszkania, trzeba podać go we wniosku.

Kwota jest ustalana indywidualnie

Wysokość pomocy zależy od sytuacji konkretnej osoby. ZUS bierze pod uwagę jej dochody oraz wysokość pobieranej emerytury lub renty. Dlatego nawet osoby spełniające warunek dotyczący liczby wychowanych dzieci mogą otrzymywać różne kwoty.

„Mama 4 plus” nie podnosi emerytury ponad ustawowe minimum. Świadczenie ma uzupełnić dochód do tego poziomu. Maksymalna kwota 1978,49 zł dotyczy więc osób, które nie pobierają emerytury ani renty i spełniają pozostałe warunki przyznania wsparcia.

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