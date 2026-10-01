Seniorzy ryzykują majątkiem. Obiecanki cacanki dożywotniej renty

To ma być sytuacja win – win, czyli korzyści dla obu stron. Senior co prawda pozbywa się mieszkania, ale teoretycznie dopiero po śmierci i wzamian za dożywonią rentę.

Eksperci chcą wprowadzenia większej ochrony seniorów. Ostrzegają, że nieuczciwa osoba lub firma może obiecać wysokie świadczenia, które później nie zostaną wypłacone, a senior mieszkanie straci. Istnieje także ryzyko bankructwa funduszu lub przejęcia mieszkania za ułamek wartości.

Lepsze zabezpieczenie seniorów. Gwarancja ciągłości wypłat

W 2025 roku seniorzy zawarli prawie 20 tysięcy umów o rentę dożywotnią. W ciągu ostatnich 10 lat było ich około 150 tysięcy, bo to atrakcyjna dla seniorow opcja – pod warunkiem, że nabywca mieszkania nie jest oszustem. A tego przewidzieć nie można.

Aby senior nie stracił nieruchomości i nie utknął w sądzie, Instytut Emerytalny, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej apelują do premiera o pilne zmiany w sprawie renty dożywotniej – lepsze zabezpieczenie seniorów. Chodzi o konieczność uzyskania zezwolenia na działanie na takim rynku oraz kontrole firm, na przykład ze strony KNF czy UOKiK.

Eksperci chcą również obowiązkowych zabezpieczeń prawnych i finansowych, jasnych zasad zawierania umów, gwarancji ciągłości wypłat oraz narzędzi do egzekwowania tych zobowiązań.

Rządowe instytucje przerzucają się odpowiedzialnością. Strata seniorów

„Badania rynku wskazują, iż część osób starszych korzysta z różnych ofert podmiotów lub osób prywatnych. W ten sposób powstaje u posiadaczy mieszkań złudzenie, iż korzystają oni z ochrony prawnej zapewnionej przez ustawodawcę, podczas gdy firmy i osoby oferujące te usługi nie podlegają żadnemu nadzorowi” – zaznaczają autorzy apelu.

Bezpieczniejszą alternatywą jest ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, jednak banki w Polsce rzadko oferują ten produkt.

Apel instytucji trafił do premiera, rządu i parlamentarzystów, a także do 11 instytucji administracji centralnej, m.in. resortów sprawiedliwości, finansów i rodziny oraz Pełnomocniczki Rządu do spraw Polityki Senioralnej.

Niestety żadne z ministerstw nie podjęło do tej pory prac nad projektem zmian.

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