Blokada emerytury po śmierci małżonka. Bank nie analizuje czyje to pieniądze

Wspólne zarządzanie pieniędzmi w związku wydaje się dobrym rozwiązaniem do czasu, kiedy bank znienacka zablokuje środki na koncie po śmierci małżonka. Na amen.

Przekonał się o tym senior, który mimo że składał reklamacje i przedstawiał dokumenty dotyczące śmierci żony oraz spraw spadkowych, i tak musiał pójść do sądu.

Bank blokuje środki na koncie. Przenosi je na techniczne konto zmarłej żony

Żona Tadeusza Maciejewskiego zmarła w 2020 roku. Po jej śmierci konto nadal służyło seniorowi i to właśnie na nie wpływała jego emerytura. Przez kilka lat mężczyzna nie miał problemów z dostępem do pieniędzy – opisuje sprawę "Panorama Płock". Sytuacja zmieniła się dopiero w 2024 roku.

Nagle połowa środków na koncie została zablokowana. Jak twierdzi senior, chodzi aż o 20 tys. zł. Bez wcześniejszego ostrzeżenia bank przeksięgował tę sumę na rachunek techniczny prowadzony na nazwisko zmarłej żony Tadeusza Maciejewskiego.

Senior kontaktował się z bankiem, składał reklamacje, dostarczył dokumenty dotyczące śmierci żony oraz spraw spadkowych. Jednym z argumentów, jakie miał słyszeć od banku, była kwestia aktu zgonu. Pan Tadeusz twierdzi jednak, że dokument został przez niego dostarczony. Bank nie uległ argumentom seniora – sprawa trafiła do sądu.

Dramat seniora. Pieniądze zablokowane na lata

Blokada pieniędzy na koncie spotkała seniora w trudnym momencie życia. Tadeusz Maciejewski zachorował na nowotwór. Potrzebował specjalistycznego leczenia, w tym radioterapii i protonoterapii w Czechach, ale bank mimo to środków nie odblokował.

Z wyjaśnień banku wynika, że blokując część środków działał na podstawie prawa bankowego oraz własnych procedur.

Pełnomocniczka banku, mecenas Maria Kopeć-Marcinkowska, przekazała mediom w pisemnym stanowisku, że ze względu na trwające postępowanie sądowe nie może komentować okoliczności tej konkretnej sprawy.

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