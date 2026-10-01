Duże zmiany w podatkach od 2027 roku. Dwie popularne ulgi mają zniknąć

Rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje istotne modyfikacje w systemie ulg podatkowych. Zmiany obejmują zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Część dotychczasowych preferencji ma zostać wygaszona, inne mają obowiązywać dłużej lub pozwalać na większe odliczenia.

Projekt dotyczy zmian w ustawach o PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Dla części podatników będzie to oznaczało utratę możliwości korzystania z dotychczasowych odliczeń.

Zmiany w ulgach podatkowych. Internet do likwidacji

Jedną z najważniejszych propozycji jest stopniowe wygaszenie ulgi internetowej. Rząd uzasadnia ten krok tym, że preferencja spełniła już swoje zadanie. Wprowadzono ją w 2005 r., kiedy dostęp do sieci nie był jeszcze powszechny. Obecnie, według przytoczonych w materiale danych GUS, internet ma 96,2 proc. gospodarstw domowych.

Projekt przewiduje jednocześnie zachowanie praw osób, które już rozpoczęły korzystanie z odliczenia. Podatnicy, którzy po raz pierwszy zastosują ulgę internetową w rozliczeniu za 2026 r., będą mogli skorzystać z niej także w 2027 r.

Zniknąć ma także ulga na ekspansję

Kolejna zmiana dotyczy przedsiębiorców. Projekt zakłada likwidację ulgi na ekspansję. Rada Ministrów oceniła, że preferencja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów gospodarczych, a w wielu przypadkach wspierała działania, które firmy podjęłyby również bez dodatkowej zachęty podatkowej.

Ulga na ekspansję została wprowadzona w 2022 r. w ramach Polskiego Ładu. Pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 100 proc. określonych kosztów związanych z promocją i reklamą, m.in. uczestnictwa w targach, zakupu przestrzeni reklamowej czy przygotowania strony internetowej. Limit odliczenia wynosi do 1 mln zł.

Ulga na robotyzację zostanie na dłużej

Nie wszystkie propozycje oznaczają ograniczenie preferencji. Projekt przewiduje przedłużenie o kolejne 10 lat ulgi na robotyzację. Przedsiębiorcy nadal będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania do 50 proc. kosztów związanych z inwestycjami w robotyzację procesów produkcyjnych.

Według rządu rozwiązanie ma wspierać modernizację przedsiębiorstw i zwiększanie ich produktywności, a w dłuższej perspektywie wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki. Projekt ma również doprecyzować część przepisów, które budziły wątpliwości interpretacyjne.

Krwiodawcy odliczą dwa razy więcej

Zmiany mają objąć również honorowych dawców krwi. Zgodnie z projektem wysokość przysługującego im odliczenia ma być dwukrotnie wyższa niż obecnie. Rząd liczy, że zwiększenie preferencji zachęci więcej osób do oddawania krwi i jej składników.

Jeśli projekt przejdzie dalszy proces legislacyjny w obecnym kształcie, większość nowych regulacji zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Oznacza to jednocześnie wygaszanie części dotychczasowych ulg oraz wydłużenie lub zwiększenie innych preferencji podatkowych.

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