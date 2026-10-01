Żłobek popularniejszy od babci. „Aktywny rodzic” po dwóch latach
Udostępnijdodaj Skomentuj

Żłobek popularniejszy od babci. „Aktywny rodzic” po dwóch latach

Dodano: 
Dzieci w żłobku
Dzieci w żłobku Źródło: Shutterstock
Mijają dwa lata od wprowadzenia tzw. babciowego. Do tej pory rodzice złożyli wnioski na 1,2 mln dzieci. Największym zainteresowaniem cieszy się jedna opcja.

Dokładnie dwa lata temu, 1 października 2024 roku wszedł w życie program „Aktywny rodzic", znany również pod nazwą„babciowe". Jego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

  • „Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

  • „Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

  • „Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

„Babciowe” po dwóch latach. Tyle wpłynęło wniosków

Jak wielkim zainteresowaniem cieszy się program? Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że od października 2024 roku do końca sierpnia br. rodzice złożyli wnioski obejmujące 1,2 mln dzieci. Największą popularnością cieszy się jedna opcja.

Największym zainteresowaniem cieszy się świadczenie aktywnie w żłobku, czyli dopłata do opieki nad dzieckiem w żłobku czy klubie dziecięcym. Od początku działania programu rodzice złożyli wnioski na to właśnie świadczenie obejmujące 438 tys. dzieci. Wnioski o świadczenie aktywni rodzice w pracy objęły 377 tys. dzieci, a aktywnie w domu – 384 tys. dzieci – informuje „Wprost” biuro prasowe resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wnioski o „babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

W piątek opublikujemy sondaż pokazujący, jak Polacy oceniają funkcjonujący od dwóch lat program „Aktywny rodzic”.

Czytaj też:
W takiej sytuacji ZUS wstrzymuje wypłaty 800 plus. Jest komunikat Czytaj też:
Kindergeld 2026. Ile na dziecko ciągną z Niemiec Polacy?

Źródło: WPROST.pl