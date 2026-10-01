Żłobek popularniejszy od babci. „Aktywny rodzic” po dwóch latach

Dokładnie dwa lata temu, 1 października 2024 roku wszedł w życie program „Aktywny rodzic", znany również pod nazwą„babciowe". Jego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

„Babciowe” po dwóch latach. Tyle wpłynęło wniosków

Jak wielkim zainteresowaniem cieszy się program? Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że od października 2024 roku do końca sierpnia br. rodzice złożyli wnioski obejmujące 1,2 mln dzieci. Największą popularnością cieszy się jedna opcja.

– Największym zainteresowaniem cieszy się świadczenie aktywnie w żłobku, czyli dopłata do opieki nad dzieckiem w żłobku czy klubie dziecięcym. Od początku działania programu rodzice złożyli wnioski na to właśnie świadczenie obejmujące 438 tys. dzieci. Wnioski o świadczenie aktywni rodzice w pracy objęły 377 tys. dzieci, a aktywnie w domu – 384 tys. dzieci – informuje „Wprost” biuro prasowe resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wnioski o „babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

W piątek opublikujemy sondaż pokazujący, jak Polacy oceniają funkcjonujący od dwóch lat program „Aktywny rodzic”.

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