Nawet 2500 zł miesięcznie na pomoc dla seniora. Rusza bon senioralny

Od 30 września obowiązują przepisy uruchamiające Program Bonu Senioralnego na lata 2026–2028, a to oznacza start świadczenia, na które czeka wielu polskich seniorów.

– Na pierwszą edycję Bonu Senioralnego przeznaczamy blisko miliard złotych. Kryterium dochodowe wynosi 3410 zł i jest ponad trzy razy wyższe niż w pomocy społecznej. Wychodzimy więc w tym programie poza system pomocy społecznej. Dla samorządów Bon Senioralny jest zadaniem zleconym i finansowanym z budżetu państwa, dlatego gminy nie będą musiały do tej usługi dopłacać – podkreśla Marzena Okła-Drewnowicz, Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej.

Najpierw gminy z najmniejszym dostępem do opieki

Program nie zostanie uruchomiony jednocześnie w całym kraju na identycznych zasadach. W pierwszej kolejności środki mają trafić do gmin, w których nie są świadczone publiczne usługi opiekuńcze, a następnie do tych, w których korzysta z nich nie więcej niż 10 osób. Według informacji rządowych chodzi łącznie o około 45 proc. gmin w Polsce. W kolejnych etapach znaczenie będzie miał również prognozowany wzrost liczby oraz udziału osób starszych w lokalnej społeczności.

Kto może dostać bon senioralny?

O pomoc mogą ubiegać się osoby po 65. roku życia, które spełniają określone kryterium dochodowe i mają niezaspokojone potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem.

Średni miesięczny dochód seniora z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć 3410 zł. Jest to próg wyższy niż kryterium stosowane w systemie pomocy społecznej.

Wniosek składa się w gminie. To właśnie samorząd oceni sytuację seniora oraz zakres potrzebnej pomocy. Kwalifikacja powinna zostać przeprowadzona nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Zakupy, posiłki i pomoc przy codziennych czynnościach

Co warte podkreślenia, bon senioralny nie będzie wypłatą gotówkową. Jego wartość zostanie przeznaczona na sfinansowanie usług wsparcia organizowanych przez gminę. Senior nie będzie ponosił za nie opłat, a umowa zawarta z samorządem określi zakres oraz wymiar pomocy. Maksymalna wartość usług może wynieść do 2500 zł miesięcznie.

Wsparcie może obejmować między innymi:

robienie zakupów i przygotowywanie posiłków,

pomoc w utrzymaniu porządku,

wsparcie przy czynnościach higienicznych,

pomoc przy myciu i ubieraniu się,

inne czynności wynikające z niezaspokojonych podstawowych potrzeb seniora.

O liczbie godzin oraz konkretnym zakresie usług zdecyduje gmina, uwzględniając indywidualną sytuację osoby ubiegającej się o pomoc. Bon może być realizowany bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem innych podmiotów, którym samorząd powierzy wykonanie usług.

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