Aż trzy „piątki” w Mini Lotto! Wiemy, jakie to kwoty

Pierwsze październikowe losowanie Lotto (1.10) nie przyniosło głównej wygranej. „Szóstka” nie padła także w Lotto Plus. Za to Mini Lotto zdecydowanie nie zawiodło – odnotowano aż trzy główne wygrane. Każda z nich była warta ponad 140 tys. zł.
I jeszcze jedna dobra wiadomość – brak „szóstki” w Lotto oznacza, że kumulacja rośnie. Już w sobotę gracze powalczą aż o 18 mln zł. To może być mocny początek miesiąca dla osób liczących na wielką wygraną.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Czwartkowe losowanie Lotto nie przyniosło wspomnianej wyżej „szóstki”. Padło natomiast całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 77 „piątek” – każda po 6287,50 zł,
- 3199 „czwórek” – każda po 169,20 zł,
- 58 890 „trójek” – każda po 35 zł.
Lotto Plus bez głównej wygranej
Losowanie Lotto Plus tym razem również odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela. Szczęście dopisało natomiast graczom, którzy trafili niższe stopnie wygranych.
Dodatkowe wygrane:
- 37 „piątek” – każda po 3500 zł,
- 1920 „czwórek” – każda po 100 zł,
- 38 474 „trójek” – każda po 10 zł.
W Mini Lotto aż trzy główne wygrane
W Mini Lotto prawdziwe szaleństwo wygranych. Na początek aż trzy główne wygrane. Każda z wylosowanych „piątek” była warta 140 141,90 zł. Odnotowano także sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.
Dodatkowe wygrane:
- 232 „czwórki” – każda po 724,90 zł,
- 8189 „trójki” – każda po 30,90 zł.
Wyniki Lotto – 1.10.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7412, które odbyło się 1 października 2026 roku, to:
2, 4, 7, 23, 36, 38
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 3 października 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 1.10.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7412, które odbyło się 1 października 2026 roku, to:
9, 19, 27, 28, 32, 40
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 3 października 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 1.10.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7459, które odbyło się 1 października 2026 roku, to:
3, 17, 18, 22, 34
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku, o godzinie 22:00.
Najwyższe wygrane w Lotto
Rekordowe kwoty prezentują się następująco:
- 36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r.,
- 35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r.,
- 33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r.,
- 33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r.,
Lotto od lat przyciąga miliony Polaków
Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto.
Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
Czytaj też:
Mamy nowego milionera. Polak wygrał fortunę w Eurojackpot Czytaj też:
Lotto znów zaskoczyło. Takiego losowania nikt się nie spodziewał