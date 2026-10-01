Aż trzy „piątki” w Mini Lotto! Wiemy, jakie to kwoty

Pierwsze październikowe losowanie Lotto (1.10) nie przyniosło głównej wygranej. „Szóstka” nie padła także w Lotto Plus. Za to Mini Lotto zdecydowanie nie zawiodło – odnotowano aż trzy główne wygrane. Każda z nich była warta ponad 140 tys. zł.

I jeszcze jedna dobra wiadomość – brak „szóstki” w Lotto oznacza, że kumulacja rośnie. Już w sobotę gracze powalczą aż o 18 mln zł. To może być mocny początek miesiąca dla osób liczących na wielką wygraną.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Czwartkowe losowanie Lotto nie przyniosło wspomnianej wyżej „szóstki”. Padło natomiast całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

77 „piątek” – każda po 6287,50 zł,

3199 „czwórek” – każda po 169,20 zł,

58 890 „trójek” – każda po 35 zł.

Lotto Plus bez głównej wygranej

Losowanie Lotto Plus tym razem również odbyło się bez „szóstki”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych czeka więc na nowego właściciela. Szczęście dopisało natomiast graczom, którzy trafili niższe stopnie wygranych.

Dodatkowe wygrane:

37 „piątek” – każda po 3500 zł,

1920 „czwórek” – każda po 100 zł,

38 474 „trójek” – każda po 10 zł.

W Mini Lotto aż trzy główne wygrane

W Mini Lotto prawdziwe szaleństwo wygranych. Na początek aż trzy główne wygrane. Każda z wylosowanych „piątek” była warta 140 141,90 zł. Odnotowano także sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

232 „czwórki” – każda po 724,90 zł,

8189 „trójki” – każda po 30,90 zł.

Wyniki Lotto – 1.10.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7412, które odbyło się 1 października 2026 roku, to:

2, 4, 7, 23, 36, 38

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 3 października 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 1.10.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7412, które odbyło się 1 października 2026 roku, to:

9, 19, 27, 28, 32, 40

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 3 października 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 1.10.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7459, które odbyło się 1 października 2026 roku, to:

3, 17, 18, 22, 34

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku, o godzinie 22:00.

Najwyższe wygrane w Lotto

Rekordowe kwoty prezentują się następująco:

36 726 210,20 zł – 16 marca 2017 r.,

35 234 116,20 zł – 22 sierpnia 2015 r.,

33 787 496,10 zł – 9 lutego 2012 r.,

33 357 545,90 zł – 3 grudnia 2022 r.,

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto.

Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

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