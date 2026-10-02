Seniorzy już mogą zacierać ręce. Do emerytur zostanie doliczone 366,68 zł

W 2027 roku osoby urodzone w 1952 roku ukończą 75 lat. Dla uprawnionych emerytów i rencistów oznacza to możliwość otrzymania dodatkowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Chodzi o pieniądze przyznawane po osiągnięciu określonego wieku bez konieczności składania wniosku.

Obecnie świadczenie wynosi 366,68 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2026 roku i podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że wysokość wypłaty dla osób kończących 75 lat w przyszłym roku może się zmienić.

Dodatek pielęgnacyjny bez wniosku po 75. roku życia

W przypadku uprawnionych emerytów i rencistów po ukończeniu 75 lat ZUS przyznaje pieniądze z urzędu. Senior nie musi więc składać dodatkowego wniosku. W 2027 roku granicę wieku uprawniającą do takiej wypłaty osiągną osoby urodzone w 1952 roku.

Świadczenie nie jest jednak przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 75 lat. Mogą otrzymywać je także młodsi, jeśli mają odpowiednie orzeczenie potwierdzające niezdolność do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania. W takim przypadku procedura wygląda jednak inaczej.

Młodsi muszą złożyć wniosek

Osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji muszą wystąpić o świadczenie. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub za pośrednictwem pełnomocnika – pisemnie albo ustnie do protokołu. Dokumenty można również przesłać pocztą. Osoby mieszkające za granicą mogą skorzystać z pośrednictwa polskiego konsulatu.

Istnieje również ograniczenie dotyczące pobytu w placówkach opiekuńczych. Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Renta wdowia może wpłynąć na wypłatę

Na wysokość wypłaty powinny zwrócić uwagę osoby korzystające z renty wdowiej. Samo ukończenie 75 lat nie zawsze oznacza bowiem otrzymanie dodatkowych pieniędzy w pełnej wysokości. Znaczenie ma obowiązujący limit świadczeń.

Jeżeli suma wypłacanych świadczeń, np. emerytury i renty rodzinnej po zmarłym małżonku, po doliczeniu dodatkowych pieniędzy przekroczy limit renty wdowiej, wypłata może zostać pomniejszona. W materiale wskazano, że limit wynosi obecnie 5935,47 zł. Przy większym przekroczeniu dodatek może nie zostać wypłacony.

Pieniądze wypłaca również KRUS

Dodatek nie jest świadczeniem przeznaczonym wyłącznie dla osób ubezpieczonych w ZUS. Mogą otrzymywać go również rolnicy objęci ubezpieczeniem w KRUS, jeżeli spełniają wymagane warunki.

Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia wypłacanego przez KRUS także wynosi 366,68 zł miesięcznie.

Czytaj też:

Każdy może otrzymać 325 zł dodatku pielęgnacyjnego. Trzeba spełniać przynajmniej jeden warunek Czytaj też:

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek pielęgnacyjny – co je różni i ile wynoszą w 2023 roku?