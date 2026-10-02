Tańsze paliwo już od jutra na stacjach. Rząd ogłosił ceny

Ministerstwo Energii opublikowało w piątek obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw, które będą obowiązywać od 3 października, czyli od jutra. Litr popularnej „95" ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 — 7,59 zł, a oleju napędowego — 7,88 zł.

Niższe ceny paliw po decyzji prezydenta

Tym samym po przeszło miesiącu przerwy ruszyła trzecia odsłona pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Istotnym elementem dwóch poprzednich edycji była właśnie publikacja przez resort energii maksymalnych stawek paliw na stacjach. Powrót pakietu to efekt wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem ogłosił on podpisanie ustawy ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Danina ma objąć firmy produkujące lub przetwarzające paliwa na podstawie zagranicznych koncesji, a wpływy z niej mają trafić do budżetu państwa.

W piątek rano Ministerstwo Finansów i Gospodarki wydało rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Stawka VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty spadła z 23 do 8 proc., a akcyza na benzynę została obniżona z 1529 do 1239 zł za 1000 litrów, a na diesla i biokomponenty z 1160 do 880 zł. Zmiany mają obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.

Powyższe stawki będą obowiązywać również 4 i 5 października, czyli w najbliższą niedzielę i poniedziałek. Tankujący wreszcie odczują ulgę przy dystrybutorach, gdyż w ostatnich dniach dniach litr benzyny Pb95 kosztował od 7,79 do 8,18 zł/l, a cena diesla przekroczyła niebezpieczną granicę 9 zł za litr. Tylko w tym tygodniu benzyna zdrożała średnio o 20 groszy, a diesel o 16 groszy.

Ministerstwo podkreśla, że wszystkie stacje paliw w Polsce będą zobowiązane do przestrzegania ustalonych cen maksymalnych. Oznacza to, że benzyna i olej napędowy nie będą mogły być sprzedawane powyżej ogłoszonych limitów.

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