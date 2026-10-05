To świadczenie wciąż jest do wzięcia. Termin mija w listopadzie

Mija miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego. Od 2018 roku wsparciem dla rodziców przygotowujących szkolną wyprawkę jest program „Dobry Start”. Okazuje się, że jeszcze nie wszyscy uprawnieni złożyli wniosek o wsparcie.

Z najnowszych danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że od 1 lipca, czyli od uruchomienia tegorocznej edycji programu do 30 września, rodzice złożyli wnioski o świadczenie na prawie 4,6 mln dzieci. – Do końca września 1,3 mld zł trafiło do opiekunów uczniów na pomoc w zakupie wyprawki szkolnej – informuje ZUS.

300 plus. Wnioski tylko do końca listopada

Szacuje się, że do otrzymania 300 zł (stąd potoczna nazwa programu 300 plus) na szkolną wyprawkę uprawnionych jest ok. 5 mln dzieci. ZUS przypomina, że nadal przyjmuje wnioski w tej sprawie. Ostateczny termin na złożenie dokumentów mija 30 listopada. Po tym czasie będzie można ubiegać się o świadczenie jedynie wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W pozostałych przypadkach prawo do świadczenia wygaśnie.

Przypomnijmy, że wsparcie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat. Nie można go otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. Wiek liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodzice mogą otrzymać 300 plus, bez względu na sytuację zawodową i osiągane dochody. Świadczenie można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Można przesłać go przez aplikację mZUS, PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Zakład radzi, aby sprawdzić, czy poprawnie został podany PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

Czytaj też:

Sondaż dla „Wprost”: Dwa lata „babciowego”. Tak Polacy oceniają program Czytaj też:

Duża zmiana dla rodziców pobierających 800 plus. Jeden obowiązek ma zniknąć