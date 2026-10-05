To świadczenie wciąż jest do wzięcia. Termin mija w listopadzie
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To świadczenie wciąż jest do wzięcia. Termin mija w listopadzie

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ZUS i pieniądze – zdjęcia ilustracyjne
ZUS i pieniądze – zdjęcia ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Część rodziców nie złożyło jeszcze wniosku o środki na szkolną wyprawkę. ZUS przypomina, że ostateczny termin mija 30 listopada.

Mija miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego. Od 2018 roku wsparciem dla rodziców przygotowujących szkolną wyprawkę jest program „Dobry Start”. Okazuje się, że jeszcze nie wszyscy uprawnieni złożyli wniosek o wsparcie.

Z najnowszych danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że od 1 lipca, czyli od uruchomienia tegorocznej edycji programu do 30 września, rodzice złożyli wnioski o świadczenie na prawie 4,6 mln dzieci. – Do końca września 1,3 mld zł trafiło do opiekunów uczniów na pomoc w zakupie wyprawki szkolnej – informuje ZUS.

300 plus. Wnioski tylko do końca listopada

Szacuje się, że do otrzymania 300 zł (stąd potoczna nazwa programu 300 plus) na szkolną wyprawkę uprawnionych jest ok. 5 mln dzieci. ZUS przypomina, że nadal przyjmuje wnioski w tej sprawie. Ostateczny termin na złożenie dokumentów mija 30 listopada. Po tym czasie będzie można ubiegać się o świadczenie jedynie wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W pozostałych przypadkach prawo do świadczenia wygaśnie.

Przypomnijmy, że wsparcie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat. Nie można go otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. Wiek liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodzice mogą otrzymać 300 plus, bez względu na sytuację zawodową i osiągane dochody. Świadczenie można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Można przesłać go przez aplikację mZUS, PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Zakład radzi, aby sprawdzić, czy poprawnie został podany PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

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Źródło: ZUS