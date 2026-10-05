Duża zmiana w mZUS. Opłacanie składek dużo łatwiejsze

Po raz pierwszy w historii przedsiębiorcy zyskali możliwość płacenia składek bezpośrednio wewnątrz systemu ZUS.

Aplikacja mZUS ułatwi opłacanie składek dzięki funkcji „kreator płatności”. Korzystający z sieci płatnicy nie tylko od razu widzą kwotę należnych składek co zmniesza ryzyko pomyłki, ale dodatkowo mogą również doliczyć do pokazanej kwoty odsetki na bieżący dzień lub na następny dzień roboczy, lub wprowadzić inną, dowolnie wskazaną kwotę.

Krajowa Izba Rozliczeniowa rozliczy elektroniczne płatności. Dziesięć banków

Płatności elektroniczne w mZUS są możliwe z kilku banków: PKO BP, Pekao S.A., ING Bank Śląski, mBank, VeloBank, Alior Bank i BNP Paribas, Millenium oraz Banków Spółdzielczych i Kasy Stefczyka. Lista dostępnych banków wkrótce się rozszerzy. W zestawieniu brakuje m.in. Erste Bank i Credit Agricole.

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się zewnętrzny operator: Krajowa Izba Rozliczeniowa. Koszt usługi to 0,55 zł za przelew. Od listopada z płatności elektronicznych będzie również można korzystać na portalu eZUS.

ZUS uprzedza, że po wpłacie zaktualizowane saldo pojawi się w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych — w zależności od dnia i godziny wpłaty oraz czasu jej przekazania przez bank na rachunek ZUS.

Wkrótce BLIK wejdzie do oferty ZUS. Bezpośrednie zlecenie płatności

Do tej pory elektroniczne opłacanie składek ZUS polegało na samodzielnym wykonywaniu standardowych przelewów bankowych na indywidualny Numer Rachunku Składkowego (NRS) w ZUS. Płatnik musiał zalogować się do swojej osobistej lub firmowej bankowości elektronicznej, ręcznie wpisać lub wkleić numer konta oraz uzupełnić kwotę składek.

Do tej pory płatnicy mogli kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS przez internet, jednak sam system urzędu nie pozwalał na bezpośrednie zlecenie płatności.

ZUS szykuje się również do umożliwienia opłacania składek BLIK-iem.

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna od 14 kwietnia 2026 roku. Według danych ZUS przytaczanych przez prawo.pl korzysta z niej 24 tys. użytkowników.

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