Od 1 stycznia pensje pójdą w górę. Wiadomo już, ile pracownicy dostaną na rękę

Od 1 stycznia 2027 roku najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 4950 zł brutto miesięcznie. Nowa kwota została już oficjalnie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów, które 15 września 2026 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – do 32,30 zł brutto.

W porównaniu z 2026 rokiem minimalne wynagrodzenie zwiększy się z 4806 do 4950 zł brutto, czyli o 3 proc. Według wyliczeń przedstawionych w materiale pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie około 3703,93 zł na rękę. Obecnie jest to około 3605,85 zł.

Płaca minimalna 2027. Prawie 100 zł więcej na rękę

Różnica w wynagrodzeniu netto ma wynieść 98,08 zł miesięcznie, czyli około 2,72 proc. W skali całego roku oznacza to niemal 1177 zł więcej na rękę w porównaniu z wynagrodzeniem obliczonym według stawki obowiązującej w 2026 roku.

Zmiana może objąć dużą grupę zatrudnionych. Z przytoczonych danych GUS wynika, że w marcu 2026 roku wynagrodzenie brutto nieprzekraczające płacy minimalnej otrzymywało 12,2 proc. pracowników. Przy 15,07 mln pracujących oznacza to około 1,84 mln osób.

Firmy zapłacą więcej za pracowników

Podwyżka oznacza również większe wydatki po stronie pracodawców. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 4806 zł koszt zatrudnienia w 2026 roku to około 5790,28 zł miesięcznie. Po podniesieniu pensji do 4950 zł ma on wzrosnąć do około 5963,77 zł.

Różnica wyniesie 173,49 zł miesięcznie, czyli około 2081,88 zł rocznie na jednego pracownika. Są to jednak wyliczenia obejmujące wynagrodzenie oraz obowiązkowe składki. Faktyczny koszt zatrudnienia może być wyższy, jeżeli firma ponosi również inne wydatki związane z pracownikiem.

Wzrosną również inne świadczenia i limity

Zmiana najniższej krajowej ma znaczenie nie tylko dla podstawowych wynagrodzeń. Od jej wysokości zależą również inne kwoty przewidziane w przepisach. Dotyczy to m.in. limitów odpraw pieniężnych, dodatku za pracę w nocy oraz wysokości niektórych składek ZUS.

Obecnie sama pensja zasadnicza nie musi być równa ustawowemu minimum. Przy sprawdzaniu, czy pracownik otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, mogą być uwzględniane m.in. niektóre dodatki, premie i nagrody. Przepisy wskazują jednak także świadczenia, których do minimum wliczać nie można.

Premie mogą przestać uzupełniać najniższą pensję

W Sejmie trwają jednocześnie prace nad poselskim projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on rozszerzenie katalogu składników, których nie można byłoby wliczać do ustawowego minimum. Na liście znalazły się dodatek funkcyjny, inne dodatki oraz premie i nagrody.

Gdyby projekt został przyjęty w proponowanym kształcie, wynagrodzenie zasadnicze musiałoby odpowiadać co najmniej płacy minimalnej bez uzupełniania go wskazanymi premiami, nagrodami i dodatkami. Na razie nie są to jednak obowiązujące przepisy, lecz propozycja znajdująca się na etapie prac parlamentarnych.

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