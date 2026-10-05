Ukryty podatek przy płatności kartą. Na te opłaty trzeba uważać przy kasie

„Usługa finansowa” – w taki niewinny sposób niektórzy sprzedawcy i restauratorzy doliczają dodatkową opłatę za płatność kartą. W taki sposób przerzucają na klientów koszty obsługi transakcji bezgotówkowych.

Ta praktyka jest legalna, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Przerzucanie kosztów na klientów. Informacja podstawą transakcji

Każda płatność kartą wiąże się dla przedsiębiorcy z koniecznością opłacenia prowizji na rzecz operatora terminala, banku oraz organizacji płatniczych (Visa/Mastercard). Opłaty te wynoszą zazwyczaj od 0,5 proc. do 2 proc. wartości rachunku. W niektórych modelach opłat za korzystanie z terminala dodatkowo dochodzi stała kwota za każdą transakcję – np. kilkadziesiąt groszy.

Większość dużych sieci handlowych, stacji paliw czy sklepów internetowych nigdy nie pobiera takich opłat. Ale dla małych punktów handlowo-usługowych lub dla sezonowej branży gastronomicznej czy turystycznej, gdzie marze są niskie, koszty te zmniejszają zysk i stąd bierze się decyzja o obciążeniu nimi klienta.

Opłata jest legalna, jednak pod warunkiem uprzedniego poinformowania klientów o jej naliczeniu. Poza tym, nie może być ona również wyższa niż ta faktycznie ponoszona przez przedsiębiorcę. Jeżeli jednak klient nie zostanie poinformowany o doliczeniu prowizji przed transakcją, to nie ma obowiązku jej płacić! Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Zakazane praktyki. Gotówka lub BLIK są w cenie

Choć prawo pod surowymi warunkami pozwala na żonglowanie opłatą, to doliczanie prowizji bywa często złamaniem umowy handlowej, jaką sprzedawca podpisał z operatorem terminala płatniczego! Wielu operatorów wprost zakazuje w umowach o płatności kartą takich praktyk.

Co ciekawe, zgodnie z prawem sprzedawcy mogą oferować klientom zniżki za skorzystanie z takiej, a nie innej formy płatności, a tym samym wpłynąć na wybór metody. Niektóre firmy wprost zachęcają klientów do płatności gotówką albo blikiem. Takie rozwiązania są dla przedsiębiorców tańsze niż tradycyjne transakcje kartowe realizowane przez terminal płatniczy.

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