Wyższa emerytura za wychowanie dzieci? Sejmowa komisja podjęła decyzję

Do Sejmu trafiła petycja dotycząca zmian w systemie emerytalnym dla rodziców. Jej autorka postulowała większe uwzględnienie wychowywania dzieci przy ustalaniu przyszłych świadczeń. Propozycje dotyczyły m.in. wydłużenia okresów zaliczanych do stażu, zwiększenia emerytur osób łączących pracę z rodzicielstwem oraz objęcia rodziców trojga dzieci rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym.

Autorka petycji argumentowała, że przez niemal 40 lat prowadziła działalność gospodarczą, opłacała składki i jednocześnie wychowała troje dzieci. Jej zdaniem obecne rozwiązania nie uwzględniają w wystarczającym stopniu sytuacji osób, które przez wiele lat łączyły aktywność zawodową z rodzicielstwem.

Dodatkowe lata do emerytury za dzieci

Jednym z podnoszonych problemów był sposób uwzględniania okresów związanych z wychowywaniem dzieci. Obecnie do stażu mogą być zaliczane m.in. okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego przeznaczonego na opiekę nad dzieckiem oraz niewykonywania pracy z powodu takiej opieki. Łączny limit wynosi maksymalnie sześć lat, niezależnie od liczby dzieci.

W petycji wskazano przy tym na rozwiązania obowiązujące w innych krajach. Według materiału w Austrii za każde dziecko doliczane są cztery lata pracy, natomiast w Niemczech funkcjonują dodatki do emerytury związane z wychowaniem każdego dziecka.

Rodzice trojga dzieci mieli zostać objęci świadczeniem

Kolejny postulat dotyczył rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, określanego jako Mama 4+. Obecnie jest ono przeznaczone dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowały z aktywności zawodowej albo jej nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci.

Autorka petycji proponowała rozszerzenie tego rozwiązania również na rodziców trojga dzieci albo stworzenie innych mechanizmów zwiększających ich emerytury. Wskazywała, że obecne zasady stawiają w niekorzystnej sytuacji osoby z wieloletnim stażem, które jednocześnie wychowywały trójkę dzieci..

Komisja odrzuciła petycję

Propozycje nie oznaczają jednak, że takie zmiany zostaną wprowadzone. Na posiedzeniu 13 maja 2026 r. zdecydowano o odrzuceniu petycji. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej argumentował, że emerytur i świadczenia Mama 4+ nie można bezpośrednio porównywać. To drugie nie jest bowiem elementem systemu ubezpieczeń społecznych, lecz ma charakter zabezpieczenia społecznego zbliżonego do pomocy socjalnej.

Resort przypomniał również, że wysokość emerytury jest pochodną składek wpłacanych do systemu, a długi staż nie musi oznaczać wysokiego świadczenia, jeżeli składki były niskie. Państwo już uwzględnia część okresów wychowywania dzieci – od 1999 r. finansuje składki za osoby na urlopach wychowawczych, a wcześniejsze okresy opieki są uwzględniane przy ustalaniu kapitału początkowego.

Ostatecznie podczas posiedzenia komisji nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec propozycji odrzucenia petycji. Tym samym postulaty dotyczące dodatkowych lat stażu, zwiększenia emerytur oraz rozszerzenia rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie zostały przyjęte.

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