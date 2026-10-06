Nowy ranking lokat na miesiąc. Nie tego oczekiwali oszczędzający

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w tym miesiącu ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Dotychczasowy lider poza rankingiem

Nowy ranking przynosi pierwszą od dłuższego czasu zmianę, co ma związek z faktem, że dotychczasowy lider znalazł się poza tabelą. Wynika to z wycofania przez z Bank Nowy oferty lokaty NOWYdepozyt 1M PROCENT PLUS. Oprocentowanie na tej lokacie wynosiło 7 proc. w skali roku, co było najwyższą stawką na rynku.

Wraz z wycofaniem oferty dotychczasowego lidera, mamy gwałtowny spadek, jeśli chodzi o wysokość stawki na czele rankingu.

Pierwsze miejsce zajmuje obecnie Lokata Urodzinowa proponowana przez Bank Millennium. Oprocentowanie nie zmieniło się i podobnie jak we wrześniu wynosi 4 proc. rocznie. Nie zmienił się też dość oryginalny warunek dodatkowy, jakim jest możliwość założenia lokaty jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Można to uczynić za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Na drugim miejscu plasuje się Lokata Standard od Toyota Bank. Stawka na tym depozycie to 3,70 proc. w skali roku, co oznacza, że oprocentowanie w porównaniu z wrześniem nie zmieniło się. Wabikiem tej oferty bez wątpienia jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł.

Na najniższym stopniu podium znalazła się Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. Proponowane oprocentowanie to 3 proc. rocznie. Jedynym wymogiem stawianym przez bank jest założenie rachunku depozytowego, który służy do obsługi lokaty i również jest oprocentowany. Górny limit wpłat to aż 12 000 000 zł. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

W pierwszej piątce rankingu lokat bankowych na miesiąc znalazły się jeszcze Lokata standardowa od Inbanku, a także iLokata Banku BPS. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 2,60 proc. i 2,25 proc.

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