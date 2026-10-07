Lidl ma ważny komunikat dla rodzin. Zmiany od 1 października

Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą w październiku skorzystać z dodatkowej promocji w sklepach Lidla. Sieć przygotowała dla użytkowników KDR nie lada gratkę. Przez cały miesiąc mogą oni skorzystać z 10-procentowego rabatu na wybrane produkty marek Snack Day i Lord Nelson.

Dodatkowe produkty z 10-proc. rabatem

W dodatkowej ofercie znalazły się przede wszystkim herbaty oraz przekąski. Wśród produktów Lord Nelson są m.in. herbaty czarne i zielone, Earl Grey, Pu-erh, rooibos, herbaty owocowe i ziołowe oraz produkty funkcjonalne.

Z kolei lista produktów Snack Day obejmuje m.in. chipsy, paluszki i precle, krakersy, popcorn i tortille, chrupki kukurydziane, grissini i chipsy hummusowe, a także przekąski wielozbożowe, proteinowe i z grochu.

Promocją objęto także wybrane większe opakowania przekąsek, popcorn do przygotowania w kuchence mikrofalowej oraz chipsy chlebowe.

Październikowa akcja potrwa od 1 do 31 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Obowiązuje we wszystkich stacjonarnych sklepach Lidl w Polsce.

Jak skorzystać z dodatkowej promocji na KDR?

Aby otrzymać rabat na produkty objęte październikową akcją, przed zapłatą trzeba poinformować kasjera o posiadaniu Karty Dużej Rodziny. Następnie należy okazać ważną kartę oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Może to być dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy. Ewentualna kaucja związana z produktem nie jest objęta rabatem.

Lidl zastrzega również, że sprzedaż może zostać ograniczona, jeśli liczba kupowanych produktów będzie wskazywała na zakup inny niż detaliczny.

Karta Dużej Rodziny daje stały rabat

Październikowa akcja to dodatkowa oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którym Lidl od lat oferuje 10-proc. zniżkę na określony asortyment.

W ramach stałego rabatu można taniej kupić m.in. wybrane produkty spożywcze i artykuły dla dzieci. Wśród nich znajdują się:

warzywa i owoce z „Ryneczku Lidla”,

bułki i chleby z „Piekarni w Sercu Lidla”,

kasze, ryże i przyprawy z „Kuchni Lidla”,

wybrane artykuły marki Lupilu,

napoje marki Solevita,

kiełbasy i parówki marki Pikok,

dania w słoiczkach marki Baby Food.

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest elementem ogólnopolskiego systemu ulg przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych.

– Karta Dużej Rodziny to dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, potwierdzający jego uprawnienia do m.in. skorzystania z określonych zniżek i ulg w całej Polsce. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy spełnić wymagane kryteria i złożyć wniosek oraz inne dokumenty – online lub w urzędzie gminy – wyjaśnia sieć.

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