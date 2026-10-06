Ceny paliw 7 października. Dobre wieści dla jednej grupy kierowców

Pod koniec ubiegłego tygodnia rząd ogłosiłprzywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Obowiązuje on od 3 października br. do końca tego roku.

Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:

obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy

wprowadzeniu maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego

Maksymalne ceny paliw na stacjach każdego dnia ogłasza Ministerstwo Energii. Pierwszy komunikat w tej sprawie – w ramach nowej odsłony pakietu – ogłoszono w piątek. W dniu dzisiejszym (6 października) stawki wynoszą:

benzyna 95 – 6,79 zł/l

benzyna 98 – 7,66 zł/l

olej napędowy – 7,82 zł/l

Ceny paliw 7 października. Diesel znów w dół

Z najnowszego obwieszczenia resortu energii wynika, że w środę ponownie na obniżki mogą liczyć jedynie posiadacze diesla. Ceny paliw 7 października wyniosą:

benzyna 95 – 6,86 zł/l

benzyna 98 – 7,74 zł/l

olej napędowy – 7,80 zł/l

Ministerstwo podkreśla, że wszystkie stacje paliw w Polsce będą zobowiązane do przestrzegania ustalonych cen maksymalnych. Oznacza to, że benzyna i olej napędowy nie będą mogły być sprzedawane powyżej ogłoszonych limitów.

Powrót pakietu to efekt decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że 1 października ogłosił on podpisanie ustawy ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Danina ma objąć firmy produkujące lub przetwarzające paliwa na podstawie zagranicznych koncesji, a wpływy z niej mają trafić do budżetu państwa.

– Uruchamiamy nową edycję pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. CPN to największy program osłonowy w całej Unii Europejskiej, który przynosi realne korzyści polskim rodzinom i polskiej gospodarce. To bardzo istotna obniżka na stacjach w czasie globalnego kryzysu, który dotknął także Polskę. Spełniamy naszą obietnicę. Nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych osiągane w czasie kryzysu zostaną przeznaczone na obniżenie cen paliw – podkreśla minister energii Miłosz Motyka.

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