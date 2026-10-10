Co trzeci Polak ukrywa przed partnerem wydatki. Powód jest jeden

Najnowsze dane z raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: Smart Skarbonka” pokazują finansową dynamikę polskich par. Osoby, które są obecnie w związkach, najczęściej deklarują wspólne decydowanie o codziennych finansach.

Kto odpowiada za finanse w związku?

Takie partnerskie podejście ma 44 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo dwóch na pięciu wskazuje natomiast siebie jako osobę, która jest odpowiedzialna za te decyzje. Taki schemat częściej dotyczy kobiet (44 proc. wobec 36 proc. wśród mężczyzn). Tylko 9 proc. respondentów uważa, że to zadanie spoczywa na ich partnerze. Zaledwie 6 proc. badanych stawia na pełną niezależność, w której każdy sam zarządza swoimi pieniędzmi.

Wspólne podejmowanie decyzji najczęściej deklarują trzydziestolatkowie (56 proc.) oraz partnerzy mieszkający w średnich miastach (56 proc.). Wśród czterdziestolatków (49 proc.) i osób z małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców (45 proc.) natomiast jest najwięcej respondentów, którzy wskazali siebie jako główną osobę zarządzającą budżetem. Podejmowanie decyzji niezależnie dotyczy dwóch skrajnych grup wiekowych – najmłodszych (w wieku 18-29 lat), a także seniorów – po 9 proc.

– Wyniki pokazują, że nie istnieje jeden uniwersalny sposób organizowania domowych finansów. Partnerzy dopasowują go do swojej sytuacji życiowej, potrzeb i przyzwyczajeń, a najważniejsze pozostają rozmowa, jasny podział odpowiedzialności oraz poczucie, że przyjęte zasady są komfortowe dla obu stron – mówi Magdalena Drążkowska, Starsza Menedżerka ds. Produktu w Santander Consumer Banku.

Zdecydowana większość, bo aż 89 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że wspólne planowanie finansów ułatwia osiąganie większych celów. Jednocześnie jednak osoby w związkach wskazują na problemy we wspólnym zarządzaniu pieniędzmi. Dla dwóch na pięciu największym wyzwaniem są nieprzewidziane koszty. 29 proc. wskazuje na różne priorytety wydatkowe, a ponad jedna czwarta odmienne podejście do oszczędzania.

Z badania wynika, że nierówne dochody są przeszkodą dla 21 proc. ankietowanych. Co ciekawe, tylko 8 proc. Polaków za trudność uważa brak regularnych rozmów o finansach. Taki sam odsetek ma problem z wyznaczaniem wspólnych celów.

Co trzeci Polak ukrywa wydatki, by uniknąć kłótni

Okazuje się, że wydatki bywają w relacjach tematem tabu. Co trzeci uczestnik badania (34 proc.) przyznał, że zataja część zakupów przed partnerem lub bliskimi, żeby uniknąć niepotrzebnych kłótni o pieniądze. Częściej wskazują na to kobiety (37 proc. w stosunku do 31 proc. wśród panów). Takie sytuacje z dużo większą częstotliwością zdarzają się wśród najmłodszych dorosłych. Deklaruje je aż 54 proc. osób w wieku 18-29 lat. Wśród trzydziestolatków odsetek ten spada do 25 proc., a u seniorów do 23 proc. Ukrywanie wydatków deklaruje 39 proc. ankietowanych, którzy uważają swoją sytuację finansową za złą i 35 proc. tych, którzy oceniają ją jako dobrą.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 23.07-3.08.2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

Czytaj też:

Blokada emerytury po śmierci małżonka. Bank nie analizuje czyje to pieniądze Czytaj też:

Własne „M” za wszelką cenę. Polacy płacą za to ciasnotą