Rolnik ma problem z ogromnymi zbiorami. Owoce będą sprzedawane po 2 zł za kilogram

Aż 10 ton ekologicznych śliwek ma trafić na Łódzki Bazar Smaku. Owoce będą sprzedawane w wyjątkowo niskiej cenie – kilogram ma kosztować zaledwie 2 zł. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to zwykła promocja. Akcja ma uratować nadwyżkę plonów przed zmarnowaniem.

Owoce pochodzą z Zielonego Sadu położonego pod Kołem w Wielkopolsce, około 100 km od Łodzi. Gospodarstwo prowadzą Pasquale, Włoch, który przed laty przyjechał do Polski, oraz Majka. W ich sadzie rosną m.in. czereśnie, śliwy i morele. Od marca regularnie sprzedają swoje owoce, soki i przetwory na Łódzkim Bazarze Smaku.

Śliwki po 2 zł za kilogram. Zbiory okazały się wyjątkowo duże

Tegoroczny sezon był dla gospodarstwa szczególnie udany. Śliwy obrodziły jednak tak mocno, że właściciele nie są w stanie samodzielnie zagospodarować całego zbioru. Dodatkowym problemem jest czas – dojrzałe owoce nie mogą długo czekać na sprzedaż.

Zamiast dopuścić do zmarnowania nadwyżki, gospodarze zdecydowali się przywieźć owoce do Łodzi. Cena ma być znacznie niższa od tej, którą w tym sezonie można było spotkać w supermarketach. Według materiału promocyjne ceny zwykłych śliwek wynosiły tam około 3,99–4,99 zł za kilogram.

Pięć kilogramów za 10 zł. Nie będzie limitu

Na bazarze kilogram ekologicznych śliwek ma kosztować 2 zł. Co ważne, organizatorzy nie planują wprowadzać limitu zakupów. Oznacza to, że za pięciokilogramową skrzynkę owoców trzeba będzie zapłacić 10 zł.

Aleksander Ziemniewicz, organizator Łódzkiego Bazaru Smaku i pomysłodawca przedsięwzięcia, zaznacza, że akcja ma charakter ratunkowy. Podobne rozwiązanie zastosowano wcześniej w Gdańsku, gdzie mieszkańcy w ciągu dwóch tygodni kupili 20 ton kapusty w ramach akcji „Kup kapustę, uratuj pana Marka”.

Część śliwek trafi do domów dziecka

Nie wszystkie z 10 ton owoców zostaną wystawione na sprzedaż. Część ekologicznych śliwek organizatorzy zamierzają przekazać łódzkim domom dziecka. W ten sposób przedsięwzięcie ma jednocześnie pomóc sadownikowi, ograniczyć marnowanie żywności i wesprzeć lokalne placówki.

Pozostałe owoce będzie można wykorzystać m.in. do przygotowania ciast, deserów i domowych przetworów. Sam Pasquale, pytany o to, czy bardziej odpowiada mu włoska crostata ze śliwkami, czy polskie powidła, wskazał na te drugie.

Sprzedaż ruszy 17 października

Pierwsza sprzedaż rozpocznie się w sobotę 17 października o godz. 8 w hali Łódzkiego Bazaru Smaku w Ogrodach Geyera przy ul. Piotrkowskiej 301. Później owoce będą dostępne w czwartki od godz. 12 do 18 oraz w soboty od godz. 8 do 14 – aż do wyczerpania zapasów.

Organizatorzy zachęcają kupujących, aby zabrali ze sobą własne torby, pojemniki lub skrzynki. Łódzki Bazar Smaku działa od 21 marca 2026 r. W każdy czwartek i sobotę swoje produkty oferuje tam 28 producentów, wśród nich rolnicy, sadownicy, piekarze, serowarzy, masarze i przetwórcy.

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