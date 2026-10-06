Dodatkowe wolne po Wszystkich Świętych? Przepisy nie pozostawiają wątpliwości

W 2026 roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę. Dla osób pracujących od poniedziałku do piątku i mających wolne weekendy oznacza to, że święto nie przyniesie dodatkowego dnia wolnego. Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie przewidują bowiem odbioru wolnego za święto wypadające właśnie w niedzielę.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Dlatego inne zasady obowiązują m.in. w przypadku święta wypadającego w sobotę. Wówczas pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Dzień wolny za 1 listopada 2026. Niedziela jest wyjątkiem

Jeżeli święto przypada w niedzielę, mechanizm obniżenia wymiaru czasu pracy o osiem godzin nie ma zastosowania. W 2026 roku taka sytuacja występuje czterokrotnie, a jednym z tych terminów jest właśnie 1 listopada.

W praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy standardowo mają wolne soboty i niedziele, nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego za Wszystkich Świętych. Nie będzie więc ustawowego wolnego w poniedziałek 2 listopada z tego powodu.

Była propozycja zmiany Kodeksu pracy

Obowiązujące rozwiązanie próbowano zmienić. Do Sejmu trafiła petycja Fundacji „Można Lepiej!”, która proponowała, aby każde święto ustawowo wolne od pracy obniżało wymiar czasu pracy o osiem godzin, niezależnie od tego, na jaki dzień tygodnia przypada.

Przyjęcie takiego rozwiązania oznaczałoby, że również za święto wypadające w niedzielę pracownikowi przysługiwałby dodatkowy dzień wolny. Dotyczyłoby to zatem również tegorocznego Wszystkich Świętych.

Sejmowa komisja odrzuciła petycję

Do zmiany jednak nie dojdzie. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła propozycję 13 maja 2026 roku i zdecydowała o jej nieuwzględnieniu. W konsekwencji nie powstał projekt ustawy zmieniający obecne zasady.

Przepisy pozostają więc bez zmian. Oznacza to, że poniedziałek 2 listopada 2026 roku nie stanie się z tego powodu dodatkowym dniem wolnym i pracownicy powinni normalnie stawić się tego dnia w pracy.

W 2026 roku są łącznie 14 dni ustawowo wolnych

Kalendarz na 2026 rok przewiduje łącznie 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Wpływ na tę liczbę ma m.in. fakt, że od 2025 roku takim dniem jest również Wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia.

W niedzielę przypadają w 2026 roku Wielkanoc, Święto Konstytucji 3 Maja, Zielone Świątki oraz Wszystkich Świętych. Z kolei 15 sierpnia i drugi dzień Bożego Narodzenia wypadają w sobotę. W przypadku świąt przypadających w sobotę zastosowanie ma zasada obniżenia wymiaru czasu pracy o osiem godzin.

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