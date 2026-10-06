Koniec abonamentu RTV od 2027 roku? Jest projekt, ale pojawił się poważny problem

Obowiązek płacenia abonamentu RTV może zostać zlikwidowany od 1 stycznia 2027 roku. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. Dokument zakłada uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a tym samym odejście od obecnego sposobu finansowania mediów publicznych.

Nie oznacza to jednak, że likwidacja abonamentu od początku przyszłego roku jest już przesądzona. Projekt przeszedł konsultacje publiczne, uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie, ale według stanu opisanego w materiale od czerwca znajduje się na etapie Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów. Prace przebiegają wolniej, niż pierwotnie zakładano.

Likwidacja abonamentu RTV od 2027 roku. Projekt wskazuje datę

Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmiany systemu finansowania mediów publicznych oraz uchylenia ustawy o opłatach abonamentowych miałyby zacząć obowiązywać dokładnie 1 stycznia 2027 roku. Pozostałe rozwiązania przewidziane w nowelizacji mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Problem w tym, że nie udało się zrealizować wcześniejszego harmonogramu. Projekt miał zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu w drugim albo trzecim kwartale 2026 roku. Według stanu na październik tak się nie stało. W materiale zaznaczono więc, że trudno obecnie mieć pewność, iż likwidacja abonamentu nastąpi już z początkiem 2027 roku.

Ministerstwo Finansów wskazuje na problem z pieniędzmi

Projekt przewiduje, że po zniesieniu abonamentu podstawowym źródłem finansowania misji mediów publicznych stanie się budżet państwa. Proponowana minimalna kwota zapisana w ustawie miałaby wynosić co najmniej 2,5 mld zł rocznie.

Do takiego rozwiązania zastrzeżenia zgłosił jednak Minister Finansów i Gospodarki. W opinii z 29 grudnia 2025 roku wskazano, że resort nie widzi możliwości finansowania mediów publicznych bezpośrednio z budżetu przed osiągnięciem odpowiedniego poziomu deficytu sektora finansów publicznych. Według wyliczeń przytoczonych w materiale nowe rozwiązanie zwiększyłoby wydatki budżetu w ciągu 10 lat o około 25 mld zł, w tym o 2,5 mld zł w samym 2027 roku.

Zamiast abonamentu inna opłata? Projekt tego nie przewiduje

W samym projekcie odrzucono trzy inne analizowane wcześniej warianty finansowania. Rozważano m.in. składkę audiowizualną pobieraną razem z PIT i CIT, opłatę od gospodarstw domowych oraz finansowanie z podatku od przedsiębiorców działających na rynku medialnym.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował się jednak na wariant zakładający finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. Projekt nie przewiduje więc wprowadzenia dla obywateli nowej opłaty przeznaczonej wprost na media publiczne w miejsce dotychczasowego abonamentu. Jednocześnie Minister Finansów i Gospodarki ocenił, że optymalnym rozwiązaniem byłoby zastąpienie abonamentu innym źródłem dochodów.

Stare zaległości nie znikną razem z abonamentem

Likwidacja opłaty nie oznaczałaby automatycznego anulowania wcześniejszych długów. Projekt zawiera przepis przejściowy dotyczący zobowiązań powstałych w czasie obowiązywania ustawy o opłatach abonamentowych. Do zaległych opłat, odsetek, ich poboru oraz odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów mają być nadal stosowane dotychczasowe regulacje.

Projekt wprowadza jednak graniczną datę. Zobowiązania wynikające z uchylanej ustawy miałyby przedawniać się zgodnie z dotychczasowymi zasadami, lecz nie później niż 31 grudnia 2028 roku. Oznacza to, że samo ewentualne zniesienie abonamentu nie spowoduje natychmiastowego zniknięcia wcześniejszych zaległości.

KRRiT przygotowała już stawki na 2027 rok

Niepewność dotycząca terminu zmian widać również w działaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. KRRiT ustaliła już stawki abonamentu na 2027 rok. Od 1 stycznia miesięczna opłata za radio ma wynosić 10,80 zł, natomiast za telewizor albo radio i telewizor – 34,50 zł.

Na razie pewne jest więc jedynie to, że w 2026 roku abonament RTV nadal obowiązuje. Jego likwidacja od początku 2027 roku pozostaje rozwiązaniem zapisanym w projekcie, którego proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony.

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