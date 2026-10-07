Mamy nowych milionerów. Losowanie Lotto przyniosło nie jedną, a dwie „szóstki”

Co to był za wieczór! Takich emocji gracze polskiego totalizatora dawno nie przeżyli. Gigantyczna kumulacja i prawdziwy wysyp „szóstek”! Wtorkowe losowanie Lotto (6.10) przyniosło główne wygrane w Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto.

Liczba nadwiślańskich milionerów bardzo wzrosła, choć w zasadzie multimilionerów, bo zastrzyk ponad 10 milionów w przypadku wygranej w Lotto to zdecydowanie multiwygrana.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

Wtorkowe losowanie Lotto przyniosło aż dwie „szóstki”. Każda z nich warta 10 426 533,80 zł. Padło również całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.

Dodatkowe wygrane:

46 „piątek” – każda po 12 389,00 zł,

3187 „czwórek” – każda po 299,90 zł,

60 213 „trójek” – każda po 35 zł.

Lotto Plus też z „szóstką”

Losowanie Lotto Plus tym razem również z „szóstką”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych ma więc nowego właściciela. Spore szczęście dopisało także graczom, którzy trafili niższe stopnie wygranych.

Dodatkowe wygrane:

33 „piątki” – każda po 3500 zł,

2228 „czwórki” – każda po 100 zł,

41 829 „trójek” – każda po 10 zł.

W Mini Lotto padła główna wygrana

A na lotkowy deser Mini Lotto i prawdziwe szaleństwo wygranych. Na początek główna wygrana. Wtorkowa „piątka” była warta 401 956,40 zł. Odnotowano także sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.

Dodatkowe wygrane:

208 „czwórek” – każda po 773,00 zł,

7627 „trójek” – każda po 31,70 zł.

Wyniki Lotto – 6.10.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7414, które odbyło się 6 października 2026 roku, to:

8, 26, 27, 35, 42, 46

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 8 października 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 6.10.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7414, które odbyło się 6 października 2026 roku, to:

8, 20, 28, 37, 47, 49

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 8 października 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 6.10.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7464, które odbyło się 6 października 2026 roku, to:

4, 18, 29, 32, 37

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 7 października 2026 roku, o godzinie 22:00.

Lotto od lat przyciąga miliony Polaków

Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

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