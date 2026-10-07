Mamy nowych milionerów. Losowanie Lotto przyniosło nie jedną, a dwie „szóstki”

Co to był za wieczór! Takich emocji gracze polskiego totalizatora dawno nie przeżyli. Gigantyczna kumulacja i prawdziwy wysyp „szóstek”! Wtorkowe losowanie Lotto (6.10) przyniosło główne wygrane w Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto.
Liczba nadwiślańskich milionerów bardzo wzrosła, choć w zasadzie multimilionerów, bo zastrzyk ponad 10 milionów w przypadku wygranej w Lotto to zdecydowanie multiwygrana.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
Wtorkowe losowanie Lotto przyniosło aż dwie „szóstki”. Każda z nich warta 10 426 533,80 zł. Padło również całkiem sporo niższych nagród, które trafią do tysięcy graczy.
Dodatkowe wygrane:
- 46 „piątek” – każda po 12 389,00 zł,
- 3187 „czwórek” – każda po 299,90 zł,
- 60 213 „trójek” – każda po 35 zł.
Lotto Plus też z „szóstką”
Losowanie Lotto Plus tym razem również z „szóstką”. Główna wygrana w wysokości miliona złotych ma więc nowego właściciela. Spore szczęście dopisało także graczom, którzy trafili niższe stopnie wygranych.
Dodatkowe wygrane:
- 33 „piątki” – każda po 3500 zł,
- 2228 „czwórki” – każda po 100 zł,
- 41 829 „trójek” – każda po 10 zł.
W Mini Lotto padła główna wygrana
A na lotkowy deser Mini Lotto i prawdziwe szaleństwo wygranych. Na początek główna wygrana. Wtorkowa „piątka” była warta 401 956,40 zł. Odnotowano także sporo mniejszych nagród za trafione „czwórki” i „trójki”.
Dodatkowe wygrane:
- 208 „czwórek” – każda po 773,00 zł,
- 7627 „trójek” – każda po 31,70 zł.
Wyniki Lotto – 6.10.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7414, które odbyło się 6 października 2026 roku, to:
8, 26, 27, 35, 42, 46
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 8 października 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 6.10.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7414, które odbyło się 6 października 2026 roku, to:
8, 20, 28, 37, 47, 49
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 8 października 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 6.10.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7464, które odbyło się 6 października 2026 roku, to:
4, 18, 29, 32, 37
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 7 października 2026 roku, o godzinie 22:00.
Lotto od lat przyciąga miliony Polaków
Lotto pozostaje jedną z najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce. Pierwsze losowanie odbyło się już w 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Z kolei Lotto Plus, wprowadzone w 2013 roku, daje graczom dodatkową szansę na wygraną za dopłatą do zakładu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
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