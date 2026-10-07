10 tys. zł na dziecko. Nowe świadczenie działa od miesiąca

1 września w Sosnowcu wystartowało tzw. Maluszkowe. Nowy program wsparcia dla rodzin przewiduje przyznanie jednorazowej zapomogi w kwocie 10 tys. zł. Finansowana jest ona z budżetu miasta.

„Maluszkowe” do wzięcia. Kto może ubiegać się o 10 tys. zł?

Na finansowe wsparcie w wysokości 10 tys. zł mogą liczyć rodziny, w których urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Taką samą kwotę miasto wypłaca również w przypadku narodzin wieloraczków. Świadczenie będzie naliczane na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

„Maluszkowe” nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Aby otrzymać pieniądze – poza liczbą dzieci – trzeba spełnić jeszcze dwa istotne warunki – rodzice muszą mieszkać z dziećmi na terenie Sosnowca, a także posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.

Na razie program dotyczy rodzin wielodzietnych, ale na początku przyszłego roku ma on zostać rozszerzony również na rodziców, którym urodzi się drugie dziecko. Od 1 stycznia 2027 roku będą oni otrzymywać jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł. Taka kwota będzie przysługiwać również, gdy urodzą się bliźnięta.

Tyle wniosków w pierwszym miesiącu

Na złożenie wniosku o „Maluszkowe” rodzic ma 6 miesięcy. Władze Sosnowca podkreślają, że celem programu jest nie tylko pomoc finansowa dla rodzin, ale również przeciwdziałanie problemom demograficznym i zachęcenie mieszkańców do pozostania w mieście.

Zapytaliśmy Urząd Miejski w Sosnowcu, o to, jakie jest zainteresowanie nowym świadczeniem po miesiącu jego funkcjonowania. – We wrześniu trafiły do nas cztery wnioski. Wypłaciliśmy w sumie 40 tys. zł – informuje „Wprost” Rafał Łysy z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Jeszcze przed uruchomieniem programu, władze miasta szacowały, że jego koszt wyniesie w tym roku ok. 200 tys. zł, a w kolejnych latach wydatki mogą sięgać ok. 1,5 mln zł rocznie.

Obsługą „Maluszkowego” zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

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