10 tys. zł na dziecko. Nowe świadczenie działa od miesiąca

1 września w Sosnowcu wystartowało tzw. Maluszkowe. Nowy program wsparcia dla rodzin przewiduje przyznanie jednorazowej zapomogi w kwocie 10 tys. zł. Finansowana jest ona z budżetu miasta.
„Maluszkowe” do wzięcia. Kto może ubiegać się o 10 tys. zł?
Na finansowe wsparcie w wysokości 10 tys. zł mogą liczyć rodziny, w których urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Taką samą kwotę miasto wypłaca również w przypadku narodzin wieloraczków. Świadczenie będzie naliczane na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.
„Maluszkowe” nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Aby otrzymać pieniądze – poza liczbą dzieci – trzeba spełnić jeszcze dwa istotne warunki – rodzice muszą mieszkać z dziećmi na terenie Sosnowca, a także posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.
Na razie program dotyczy rodzin wielodzietnych, ale na początku przyszłego roku ma on zostać rozszerzony również na rodziców, którym urodzi się drugie dziecko. Od 1 stycznia 2027 roku będą oni otrzymywać jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł. Taka kwota będzie przysługiwać również, gdy urodzą się bliźnięta.
Tyle wniosków w pierwszym miesiącu
Na złożenie wniosku o „Maluszkowe” rodzic ma 6 miesięcy. Władze Sosnowca podkreślają, że celem programu jest nie tylko pomoc finansowa dla rodzin, ale również przeciwdziałanie problemom demograficznym i zachęcenie mieszkańców do pozostania w mieście.
Zapytaliśmy Urząd Miejski w Sosnowcu, o to, jakie jest zainteresowanie nowym świadczeniem po miesiącu jego funkcjonowania. – We wrześniu trafiły do nas cztery wnioski. Wypłaciliśmy w sumie 40 tys. zł – informuje „Wprost” Rafał Łysy z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Jeszcze przed uruchomieniem programu, władze miasta szacowały, że jego koszt wyniesie w tym roku ok. 200 tys. zł, a w kolejnych latach wydatki mogą sięgać ok. 1,5 mln zł rocznie.
Obsługą „Maluszkowego” zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
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