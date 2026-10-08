Autobusy i tramwaje za darmo. Radni zdecydowali, że tak będzie co roku

Mieszkańcy Łodzi i osoby odwiedzające miasto we Wszystkich Świętych nie będą musieli płacić za przejazdy komunikacją miejską. Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę w tej sprawie. Co ważne, rozwiązanie nie będzie dotyczyło wyłącznie 2026 r. Bezpłatne przejazdy mają obowiązywać 1 listopada również w kolejnych latach.

Zwolnienie z opłat będzie obowiązywało przez cały dzień na terenie całego miasta. Obejmie również linie wyjeżdżające poza granice Łodzi. Dzięki temu bez biletu będzie można dojechać także do cmentarzy znajdujących się pod miastem, między innymi w Gadce Starej i Rzgowie.

Darmowa komunikacja 1 listopada. Decyzja na kolejne lata

Jak podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, celem rozwiązania jest ułatwienie mieszkańcom dojazdu na cmentarze i powrotu do domu bez konieczności kupowania biletu czy szukania miejsca parkingowego.

W uzasadnieniu uchwały wskazano również, że bezpłatne przejazdy mają zachęcić mieszkańców do wyboru transportu zbiorowego zamiast samochodów. Ma to znaczenie szczególnie ze względu na zwiększony ruch w rejonie nekropolii oraz niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych.

Bez biletu także dla osób spoza miasta

Z darmowej komunikacji będą mogły skorzystać także osoby przyjeżdżające do Łodzi spoza miasta. Jak wskazano w materiale, dzięki temu nie będą musiały sprawdzać obowiązującej taryfy ani kupować biletów na przejazdy autobusami i tramwajami.

Nowe rozwiązanie jest rozwinięciem zasad zastosowanych już rok wcześniej. Wówczas łódzcy radni także zdecydowali o darmowej komunikacji miejskiej we Wszystkich Świętych, ale zwolnienie z opłat miało charakter jednorazowy. Teraz zasada ma obowiązywać każdego roku 1 listopada.

Miasto straci około 311 tys. zł wpływów

Darmowe przejazdy oznaczają jednocześnie mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów. Przy poprzednim rozwiązaniu urzędnicy szacowali koszt zwolnienia pasażerów z opłat na 298 tys. zł.

W 2026 r. wpływy do budżetu miasta mają być z tego powodu niższe o około 311 tys. zł. W zamian władze miasta liczą na większe wykorzystanie transportu zbiorowego w dniu, w którym w okolicach cmentarzy występuje wzmożony ruch samochodowy.

Bezpłatne przejazdy będą więc obowiązywały nie tylko 1 listopada 2026 r. Przyjęta przez Radę Miejską uchwała sprawia, że zwolnienie z opłat ma być stosowane we Wszystkich Świętych także w następnych latach.

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