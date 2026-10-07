Pułapka w przepisach o darowiznach. KIS znalazła sposób, by opodatkować rodzinę

Darowizny w kręgu najbliższej rodziny są w Polsce zwolnione z podatku bez względu na kwotę. Na zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego jest 6 miesięcy. Ale mieszkający w Polsce cudzoziemcy są w nieco innej sytuacji.

Białorusinka przebywająca i pracująca w Polsce od pięciu lat dowiedziała się, że jednak nie jest zwolniona z podatku od darowizny, którą otrzymała od rodziców. Z kilku powodów.

Nie każdy przelew od rodziców to darowizna. Problemy cudzoziemców

Obywatelka Białorusi, która zwróciła się z wnioskiem o interpretację do Krajowej Izby Skarbowej (KIS) ma zezwolenie na pobyt czasowy i jest polską rezydentką podatkową. Jej rodzice są obywatelami Republiki Białorusi, nie mieszkają w Polsce i nie płacą w Polsce podatków, ale chcieliby córce dać pieniądze w ramach darowizny.

Miałby to być przelew pieniężny z konta rodziców w banku, który ma siedzibę w Polsce, na konto córki w Polsce. Darowizna będzie miała charakter nieodpłatny, co oznacza, że córka nie będzie musiała dawać rodzicom nic w zamian.

Białorusinka spodziewała się, że taka darowizna nie będzie podlegać opodatkowaniu, ponieważ według niej nie jest to przychód. Zwróciła sie do skarbówki, ponieważ chciała sie upewnić, czy przepisy ustawy o podatku dochodowym w ogóle znajdują zastosowanie do darowizny od rodziców.

Nieodpłatne przysporzenie majątku. Przychód „z innych źródeł”

Z interpretacji KIS wynika, że nieodpłatne przysporzenie majątku jest w tym przypadku przychodem "z innych źródeł" i podlega ustawie o podatku dochodowym.

„Darowizna jest umową, przez którą należy rozumieć zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Skoro zatem nieodpłatnie podatniczka otrzyma od darczyńcy środki pieniężne, to niewątpliwie skutkiem tego zdarzenia będzie uzyskanie przez nią korzyści kosztem innego podmiotu” – wynika z pisma KIS.

Białorusinka została poinformowana, że będzie zobowiązana wykazać darowiznę w zeznaniu podatkowym PIT-36, która zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych.

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