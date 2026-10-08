PPK po obowiązkowym przeglądzie. I już szykują się ważne zmiany

Ministerstwo Finansów przeprowadziło drugi w historii programu PPK przegląd, czyli po prostu sprawdziło jak ten system działa. Zgodnie z ustawą Rada Ministrów ma taki obowiązek co 4 lata. Pierwszy przegląd odbył się w 2022 roku.

Już wiadomo, że Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zostają w takiej samej formie, w jakiej zostały wymyślone, ale to nie znaczy, że nie będzie żadnych zmian. Będą.

PPK dla dużo większej grupy pracowników. 70 lat to nie przeszkoda w oszczędzaniu

Ministerstwo Finansów przede wszystkim chce zwiększyć skalę uczestnictwa i efektywność systemu, dlatego przede wszystkim postuluje skrócenie autozapisu do 3 lat z 4 lat, oraz zwiększenie wieku osób objętych autozapisem.

„Doświadczenia z pierwszego okresu funkcjonowania PPK wskazują, że mechanizm ten nie zadziałał w pełni zgodnie z założeniami. Niemniej jednak pierwszy ponowny autozapis doprowadził do znaczącego wzrostu uczestnictwa – o 721 tys. osób” – brzmi jeden z wniosków.

Resort chce objąć automatycznym uczestnictwem w PPK osoby między 55. a 70. rokiem życia, a osoby które ukończyły już 70 lat będą mogły przystąpić do PPK na wniosek. „Biorąc pod uwagę wydłużającą się aktywność zawodową Polaków, rozpoczęcie oszczędzania w każdym wieku może być ekonomicznie racjonalne” – argumentuje resort finansów.

Obecnie z automatycznego zapisu korzystają pracownicy tylko do 55 roku życia. Osoby w wieku 55 – 70 lat mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek złożony u pracodawcy.

Więcej kasy na kontach pracowników. Wsparcie dla rynku kapitałowego

To nie wszystko. Ministerstwo Finansów proponuje również szereg zmian, z których skorzysta rynek finansowy: wprowadzenie oceny ratingów emitentów papierów wartościowych, umożliwienie łączenia specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty jedynie ze SFIO z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty, a także modyfikację polityki inwestycyjnej.

Proponowane zmiany mają dać większą elastyczność w zarządzaniu portfelami, dostosowanie limitów inwestycyjnych do aktualnych warunków rynkowych oraz umożliwienie inwestowania części aktywów w fundusze rynku prywatnego.

„Celem jest zwiększenie potencjalnych stóp zwrotu dla uczestników, poprawa dywersyfikacji inwestycji oraz silniejsze wsparcie dla rozwoju polskiej gospodarki i rynku kapitałowego” – tłumaczy resort finansów.

Powyższe wnioski zostały już wysłane do uzgodnień z członkami Stałego Komitetu Rady Ministrów, konsultacji z partnerami społecznymi, w tym do Rady Dialogu Społecznego oraz do Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiego Funduszu Rozwoju.

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