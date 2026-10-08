Tu paliwo jest obecnie najtańsze. Ceny niższe niż zakłada CPN

Dziś mija tydzień od niespodziewanego podpisu prezydenta Karola Nawrockiego nad ustawą ws. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Danina ma objąć firmy produkujące lub przetwarzające paliwa na podstawie zagranicznych koncesji, a wpływy z niej mają trafić do budżetu państwa. Dzień po podpisie prezydenta rząd – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – ogłosił wznowienie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego trzecia odsłona ruszyła 3 października i zakończy się najwcześniej 31 grudnia br.

Podstawą reaktywowanego pakietu jest obniżka stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz obniżce akcyzy. Jednocześnie powrócił mechanizm ustalania cen maksymalnych, które ponownie są wyliczane i ogłaszane przez resort energii. W konsekwencji przywrócenia CPN ceny na stacjach od weekendu wyraźnie spadły.

Ceny paliw wyraźnie w dół. W tych regionach jest najtaniej

Z danych przedstawionych przez e-petrol.pl wynika, że w dniach 6-7 października litr 95-oktanowej benzyny E10 kosztował średnio 6,79 zł, podczas gdy jeszcze tydzień temu cena litra przekraczała 8 zł. Tuż przed reaktywacją CPN litr diesla przebił granicę 9 zł. Teraz posiadacze oleju napędowego płacą przeciętnie 7,78 zł/l. O 3 grosze podrożał natomiast autogaz (nie jest objęty pakietem) – za litr kierowcy płacą obecnie 3,25 zł.

Analitycy e-petrol podają, że najmniej za benzynę płacili tankujący w woj. pomorskim – średnio 6,70 zł za litr, a zatem wyraźnie poniżej ceny maksymalnej, która 7 października wyniosła 6,86 zł/l. Po drugiej stronie jest Podlasie, gdzie popularna “95” kosztowała przeciętnie 6,82 zł/l. We wspomnianym woj. pomorskim oraz w Wielkopolsce z ceną 7,77 zł/l najtańszy był olej napędowy. Najwięcej diesel kosztował w woj. świętokrzyskim – 7,80 zł/l, czyli tyle, ile wynosiła w analizowanym okresie cena maksymalna. Z kolei Śląsk wypada najkorzystniej, jeśli chodzi o koszty tankowania autogazu. W tej części kraju litr tego paliwa kosztował przeciętnie 3,17 zł/l. Paliwo to z ceną 3,34 zł/l najdroższe było w woj. świętokrzyskim.

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